थायलंडमध्ये मोठी दुर्घटना, धावत्या ट्रेनवर क्रेन कोसळली; 22 जणांचा मृत्यू, 30 अधिक जखमी

सामना ऑनलाईन
|

थायलंडच्या सिखिओ भागात बुधवारी मोठी दुर्घटना घडली. धावत्या ट्रेनवर बांधकाम क्रेन कोसळल्याने किमान 22 लोकांचा मृत्यू झाला असून 30 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. ही ट्रेन बँकॉकहून थायलंडच्या ईशान्येकडील प्रांताकडे जात असताना ही दुर्घटना घडली. एका हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पावर काम करत असताना थायलंडमधील उबोन रात्चाथानी प्रांताकडे जाणाऱ्या ट्रेनवर ही क्रेन कोसळली. यामुळे ट्रेन रुळावरून घसरली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नाखोन रात्चासिमा प्रांताच्या सिखिओ जिल्ह्यात बुधवारी सकाळी ही घटना घडली. एक मोठी बांधकाम क्रेन कोसळून ट्रेनवर पडल्याने ट्रेन रुळावरून घसरली. यात 22 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले तर 30 हून अधिक जण जखमी आहेत, असे नाखोन रात्चासिमा प्रांताचे स्थानिक पोलीस प्रमुख थाचपोन चिन्नवाँग यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मकर संक्रांतीनिमित्त तुळजाभवानी मंदिरात प्रवेशासाठी महिलांना आधार कार्ड सक्तीचे

भारत क्रिकेट क्लबचा विजय

बळीराजा तारा वाघिणीच्या दहशतीखाली

state election commission maharashtra

जिल्हा परिषद निवडणूक: अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांनी चिन्हासाठी अर्ज करणे आवश्यक

चिन्नास्वामी अन् जयपूर स्टेडियमला रेड सिग्नल? नवी मुंबई-रायपूर अन् पुण्यात आयपीएल सामने होण्याची शक्यता

सोलापूर महापालिका प्रशासन निवडणूक मतदानासाठी सज्ज, 9 लाख 24 हजार 706 मतदार बजावणार हक्क

आमदार सतेज पाटलांचा महायुती आमदाराविरोधात व्हिडीओ बॉम्ब, ठेकेदाराकडून 40 लाख रुपये घेतल्याचा खळबळजनक आरोप

अहिल्यानगरात 70 शाळांमध्ये 345 मतदान केंद्रांची उभारणी, एक पिंक, दोन मॉडेल मतदान केंद्रांचा समावेश

ऊस वाहतुकीमुळे कर्जतची वाहतूक ठप्प, आठवडे बाजारात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा; नागरिकांचे हाल