तुर्कीचे लष्करी मालवाहू विमान जॉर्जियामध्ये कोसळले, बचाव कार्य सुरू

सामना ऑनलाईन
|

तुर्कीचे लष्करी मालवाहू विमान जॉर्जियामध्ये कोसळल्याची घटना मंगळवारी घडली. या विमानात 20 सैनिक असल्याची माहिती मिळते. घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे. तुर्कीच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक्सवर पोस्ट करत घटनेची माहिती दिली.

तुर्की लष्कराच्या C-130 विमानाने मंगळवारी अझरबैजानहून उड्डाण केले. ते तुर्कीला परत जात असतानाच जॉर्जियन सीमेजवळ लष्करी मालवाहू विमान कोसळले. विमानात एकूण 20 सैनिक होते. अझरबैजान आणि जॉर्जियन अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने शोध आणि बचाव कार्य सुरू करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bihar Election 2025 – शेवटच्या टप्प्यात संध्याकाळी ५ पर्यंत विक्रमी ६७.१४ टक्के मतदान; निवडणुकीचा निकाल शुक्रवारी, उमेदवारांची धाकधूक वाढली

Chhatrapti Sambhaji Nagar News – वडोद बाजार पोलिसांनी घडवले माणुसकीचे दर्शन

Delhi Car Blast – कोलकाता हाय अलर्टवर; हिंदुस्थान-दक्षिण आफ्रिका सामना होणार का नाही? वाचा…

Mumbai News – दक्षिण मुंबईत घरकाम करणाऱ्या महिलेवर ड्रायव्हरकडून अत्याचार, ब्लॅकमेल करून पैसेही उकळले!

चिमुकल्यांना जीवदान! 3800 मुलांवरील हृदय शस्त्रक्रियेसाठी योगदान, गायिका पलक मुच्छिलची गिनिज बुकात नोंद

दिल्लीतील स्फोटाची घटना निषेधार्ह; जगभरातून शोक व्यक्त

Nanded Election – नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या सोडतीत २० प्रभागातील 41 जागा महिलांसाठी राखीव

मरो त्याचे दुश्मन…, धर्मेंद्र यांच्या निधनाच्या बातम्यांवर अभिनेते शत्रुघ्न सिन्हा संतापले

Naxal Encounter – बिजापूरमध्ये सुरक्षा दलांचे जवान आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक, अनेक नक्षली नेते ठार झाल्याची शक्यता