Israel Iran War – क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, तेलयुद्धानंतर आता अण्वस्त्र केंद्रावर हल्ले; किरणोत्सर्गाचा धोका वाढला

अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्धात आता आणखी काही देशांनी उडी घेतल्याने जागतिक युद्धाचे चित्र आता अधिक भयावह होत आहे. सुरुवातील क्षेपणास्त्रे, ड्रोन हल्ले करण्यात आले. त्यानंतर कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. आता हे युद्ध एकमेकांचे आण्विक तळ उद्ध्वस्त करण्यापर्यंत पोहचले असल्याने किरणोत्सर्गाचा धोका वाढत आहे. त्याचप्रमाणे या युद्धाचे अतिभीषण परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
इराणच्या देझफुल हवाई तळावर आणि इस्रायलच्या दिमोना अणुऊर्जा प्रकल्पावर झालेल्या हल्ल्यांनी जागतिक युद्धाचे भीषण चित्र दिसत आहे. नतान्झवरील पाचवा हल्ला, तसेच फोर्डो, इस्फाहान आणि परचिनसह अनेक अणुऊर्जा केंद्रांचा विध्वंस करण्यात आला आहे. त्यामुळे किरणोत्सर्गाचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. आता या युद्धात अणुयुद्धाची भीती वाढली आहे.
इराणच्या खुझेस्तान प्रांतातील देझफुल शहराजवळील वहदती हवाई तळावर जोरदार बॉम्बहल्ला करण्यात आला. अमेरिका आणि इस्रायलच्या अचूक क्षेपणास्त्रांनी तळावरील दारूगोळ्याच्या बंकर्सना लक्ष्य केले. या हल्ल्यानंतर, बंकर्समध्ये साठवलेल्या शस्त्रांचा मोठा स्फोट झाला. त्यामुळे दुय्यम स्फोटांची साखळी मालिका सुरू झाली. हल्ल्यात अनेक एफ-५ विमाने जळून खाक झाली आणि दारूगोळ्याचे संपूर्ण गोदाम नष्ट झाले. १९८० च्या इराण-इराक युद्धादरम्यानही या तळावर हल्ले झाले होते. मात्र, त्यावेळी एवढे नुकसान झाले नव्हते.
इस्रायलच्या दिमोना अणुसंशोधन केंद्रावरही हल्ला झाला आहे. ही इस्रायलची मुख्य अणुभट्टी आहे, जिथे अण्वस्त्रांवर संशोधन केले जाते. इराणने हा क्षेपणास्त्र किंवा ड्रोन हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. या हल्ल्यामुळे किरणोत्सर्ग गळतीचा धोका आहे. यापूर्वीही दिमोना इराणचे लक्ष्य होते, पण यावेळी त्यावर थेट हल्ला झाला. इस्रायलने अद्याप अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. मात्र, या हल्ल्यात मोठे नुकसान झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
इराण युद्धाच्या २२ दिवसांत, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांवर अनेक हल्ले केले. त्यात नतान्झ, फोर्डो, इस्फहान, पर्चिन, मिन्झादेह यांचा समावेश आहे. अणुप्रकल्पांवर बॉम्बहल्ला केल्याने किरणोत्सर्ग गळतीचा मोठा धोका असतो. दिमोना आणि इराणमधील प्रकल्पांमध्ये युरेनियम आणि प्लुटोनियमचा साठा आहे. जर किरणोत्सर्ग पसरला, तर आसपासच्या परिसरातील लोकांना मोठा धोका आहे. सध्या, दोन्ही बाजूंना किरणोत्सर्गाचा धोका आहे, परंतु युद्ध अणुपातळीवर पोहोचलेले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, जर आणखी हल्ले झाले, तर किरणोत्सर्ग पसरू शकतो आणि आखाती देशांवर विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे.
देझफुल आणि दिमोना येथील हल्ल्यांनी युद्धाचे भीषण चित्र समोर आणले आहे. पूर्वी फक्त लष्करी तळांना लक्ष्य केले जात होते, पण आता तेलक्षेत्र आणि अणु ठिकाणे लक्ष्य आहेत. इराणच्या खुझेस्तान तेल प्रांतात इराणच्या ९०% तेलाचे उत्पादन होते. हल्ल्यानंतर, दारूगोळ्याच्या गोदामांमध्ये स्फोट होऊ लागले.
इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी एका भूमिगत बंकरमधून घोषणा केली की हल्ले लक्षणीयरीत्या वाढवले जातील. ४८ तासांचा अल्टिमेटम लागू करण्यात आला आहे. नतान्झवर पाचवा हल्ला आधीच झाला आहे. त्यामुळे या युद्धाचे रूपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते, अशी भीती जगाला वाटत आहे.