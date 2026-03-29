नियमांचे पालन न करणाऱ्या तीन बँकांना दंड

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

बँकिंग नियमांचे पालन न करणाऱ्या तीन बँकांना आरबीआयने दंड ठोठावला आहे. या बँकांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकाचा समावेश आहे. तसेच फिनटेक कंपनी पाइन लॅब्सवरही आरबीआयने कारवाई केली आहे. यूनियन बँक इंडियावर 95.40 लाख रुपये, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियावर 63.60 लाख रुपये, बँक ऑफ इंडियावर 58.50 लाख रुपये आणि पाइन लॅब्सवर 2.10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यूनियन बँकेने 24 तास तक्रार सुविधा उपलब्ध केली नाही तर सेंट्रल बँकेने केवायसी नियमांमध्ये उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. बँक ऑफ इंडियाने खात्यातून अतिरिक्त शुल्क वसूल केल्याने दंड ठोठावला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कॅनडामध्ये खलिस्तानी झेंडे फडकवण्यावर बंदी

लडाखमध्ये आयटीबीपीच्या 29 नव्या चौक्या

14 हजार कर्मचाऱ्यांची नोकियातील नोकरी जाणार; हिंदुस्थानातील कर्मचाऱ्यांनाही बसणार फटका

युजर्सला झटका, ऍपलने डिस्काउंट सपोर्ट हटवले

व्हॉट्सऍपमध्ये आता फोटो एडिट करा; कंपनीकडून नवीन एआय आणि चॅट फिचर्स रोलआऊट

मोदींची मिमिक्री करणाऱ्या शिक्षकाच्या निलंबनाला स्थगिती; अधिकाऱ्यांनी राजकीय दबावाखाली कारवाई करू नये; हायकोर्टाने कान टोचले

किम जोंग यांना बेलारुस राष्ट्रपतींकडून रायफल भेट

केरळचा ट्रेकर मनालीच्या बर्फात अडकला

उत्तर प्रदेशात आईस्क्रीम विक्रेत्याची निर्घृण हत्या, मुंडके छाटून जाळण्याचा केला प्रयत्न