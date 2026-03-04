Iran Israel War – इस्रायलने केले अयातुल्ला खामेनी यांच्या मुलाला लक्ष्य, हत्या करण्याची दिली धमकी

इस्रायलचे संरक्षण मंत्री इस्रायल काट्झ यांनी बुधवारी ४ मार्चला इराणचे नवे सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी यांना लक्ष्य केले आहे. पुढील सर्वोच्च नेते म्हणून निवड झाल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सच्या पार्श्वभूमीवर ही धमकी देण्यात आली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर कडक शब्दांत लिहिलेल्या पोस्टमध्ये, काट्झ म्हणाले, “इराणच्या कोणत्याही दहशतवादी राजवटीने इस्रायलचा नाश करण्याचे, अमेरिकेला आणि मुक्त जगाला धमकावण्याचे, प्रदेशातील देशांना धमकावण्याचे आणि इराणी जनतेवर अत्याचार करण्याचे आपले नियोजन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर ते आमच्या निर्मूलनाचे स्पष्ट लक्ष्य असेल.

काट्झने पुढे हिब्रूमध्ये लिहिले, “त्याचे नाव काहीही असो आणि तो कुठेही लपला असो.” त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान आणि इस्रायल संरक्षण दलांना (IDF) इस्रायलच्या ऑपरेशन रोअरिंग लायन उद्दिष्टांचा एक भाग असलेल्या या मोहिमेला पूर्ण करण्यासाठी “सर्व शक्य मार्गांनी तयारी आणि कृती” करण्याचे आदेश दिले आहेत. ते पुढे म्हणाले, “आम्ही आमच्या सर्व अमेरिकन भागीदारांसोबत या राजवटीची शक्ती मोडून काढण्यासाठी आणि इराणच्या लोकांना ते पाडण्यासाठी आणि नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी काम करत राहू.”

२८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर हल्ले सुरू केले तेव्हा झालेल्या हल्ल्यात अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यात त्यांची मुलगी, जावई आणि नातही ठार झाली. त्यांची पत्नी मन्सूरेह खोजस्तेह बागेरजादेह देखील जखमी झाली आणि नंतर त्यांचा मृत्यू झाला.

अमेरिका आणि इस्रायली हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी यांच्या निधनानंतर, त्यांचा मुलगा मोजतबा अली खामेनी यांची त्यांच्या जागी निवड झाली आहे. इस्रायली माध्यमांनुसार, इराणच्या ८८ सदस्यांच्या तज्ज्ञ सभेने मोजतबा यांची निवड केली आहे. इराण इंटरनॅशनलनेही सूत्रांचा हवाला देत हे वृत्त दिले आहे. इराणच्या संविधानानुसार सर्वोच्च नेत्याला उच्च धार्मिक दर्जा असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच, मोजतबा यांचे धार्मिक पद ज्येष्ठ धार्मिक नेत्यांमध्ये बऱ्याच काळापासून चर्चेचा विषय आहे.

इराणी नागरिक बुधवारी उशिरा तेहरानमध्ये एका शोकसभेमध्ये दिवंगत सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांना अखेरचा निरोप देतील, असे इराणी अधिकाऱ्यांनी सरकारी माध्यमांना सांगितले. इराणच्या इस्लामिक प्रचार परिषदेचे प्रमुख होज्जतोलेस्लाम महमूदी यांनी सांगितले की, शोकसभा तीन दिवस चालेल त्यानंतर अंत्ययात्रेची घोषणा केली जाईल.

