‘सुरक्षेच्या कारणास्तव’ इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहूंचा हिंदुस्थान दौरा तिसऱ्यांदा रद्द, दिल्ली स्फोटानंतर घेतला निर्णय

सामना ऑनलाईन
|

इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या वर्षाच्या अखेरीस नियोजित असलेला त्यांचा हिंदुस्थान दौरा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट तिसऱ्यांदा पुढे ढकलली आहे. नवी दिल्लीत दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव हा निर्णय घेण्यात आला. हा हल्ला गेल्या दशकातील सर्वात मोठा होता, ज्यात किमान १५ नागरिकांनी आपला जीव गमवला.

इस्रायली मीडिया अहवालानुसार (i24NEWS), नेतन्याहू यांनी याआधी २०१८ मध्ये हिंदुस्थान दौरा केला होता. मात्र सध्याच्या सुरक्षा यंत्रणेचे मूल्यांकनानंतर हा दौरा आता रद्द करण्यात आला आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी नवीन तारखा शोधत असल्याचे कळते. या वर्षात त्यांचा दौरा रद्द करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी, इस्रायलमधील १७ सप्टेंबरच्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे तसेच निवडणुकांमुळे वेळापत्रकातील अडचणींचे कारण देत त्यांनी ९ सप्टेंबर रोजीचा दौरा रद्द केला होता. एप्रिलमधील निवडणुकांपूर्वीही त्यांनी असाच निर्णय घेतला होता.

नेतन्याहू यांचा हा दौरा त्यांच्या जागतिक स्तरावरील स्थानाचे आणि स्वीकाराचे प्रदर्शन करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात होता. त्यांच्या पक्षाने जुलैमध्ये पंतप्रधान मोदी, ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यासोबतचे त्यांचे फोटो असलेले बॅनर लावून त्यांना ‘अद्वितीय उंचीचा नेता’ म्हणून प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता.

नेतन्याहू यांनी जानेवारी २०१८ मध्ये हिंदुस्थानला भेट दिली होती. त्याआधी, २०१७ मध्ये पीएम मोदींनी तेल अवीवचा दौरा केला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bihar election – बिहार निवडणुकीनंतर काँग्रेस अ‍ॅक्शन मोडवर, 7 बड्या नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी

एल्फिन्स्टन पुल पाडण्यासाठी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर घ्यावा लागणार 20 तासांचा ब्लॉक, ओव्हरहेड वायर काढण्यासाठी लागणार सर्वाधिक वेळ

Breaking – इथोपियातील ज्वालामुखीमुळे मुंबई, दिल्ली विमानतळांवरील अनेक उड्डाणं रद्द, अलर्ट जारी

मतदार यादीत घोळ घालणाऱ्या निवडणूक आयोगावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा! आदित्य ठाकरे यांची मागणी

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 25 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

धरम-युगाचा अस्त! पुरुषी – मर्दानी सौंदर्याचं देणं लाभलेला महानायक अप्सरांच्या प्रदेशात निघून गेला…

मतदार यादीतील गोंधळ दूर करा! हरकतींसाठी 21 दिवस द्या… अन्यथा निवडणूक रद्द करा! उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची मागणी

supreme court

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य आज ठरणार, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण मर्यादेबाबत निर्णायक सुनावणी; कोर्टाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

पवारांची ‘दादा’गिरी; बाकी नेत्यांची शहरं भिकारxx