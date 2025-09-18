रुग्णवाहिका अडकल्याने जॅकी श्रॉफ संतापले

मुंबईच्या ट्रफिकमध्ये अडकल्यानंतर अनेकांना संताप अनावर होतो, परंतु मुंबईच्या एका रस्त्यावरच्या ट्रफिकमध्ये रुग्णवाहिका अडकल्याचे पाहून बॉलीवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते जॅकी श्रॉफ यांना संताप अनावर झाला. जॅकी श्रॉफ यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी मुंबईकरांवर राग व्यक्त केला. या व्हिडीओमध्ये ट्रफिकमध्ये रुग्णवाहिका अडकलेली दिसत आहे. यावर जॅकी श्रॉफ संताप व्यक्त करत असून लोकांनी संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. रुग्णवाहिकेसाठी लोकांनी लगेच वेगळा मार्ग बनवला पाहिजे, असे म्हटले आहे.
व्हिडीओमध्ये जॅकी श्रॉफ त्यांच्या गाडीत बसले आहेत. मुंबईच्या रस्त्यावर ट्रफिकमध्ये अडकलेली रुग्णवाहिका बघून ते म्हणतायत की, ‘‘जर रुग्णवाहिका अशीच अडकून राहिली, तर रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये वेळेत कसं पोहोचवता येईल? त्याचा रस्त्यावर प्राण जाईल. खरे तर रुग्णवाहिकांसाठी वेगळा रस्ता बनवायला पाहिजे. शिवाय रस्त्यावर गाड्या चालवणाऱयांनी रुग्णवाहिकांसाठी रस्ता मोकळा करून द्यावा हे समजलं पाहिजे, पण कोणाला काहीच पडलेलं नाही’’ असं म्हणत जॅकी श्रॉफ यांनी संताप व्यक्त केला आहे. जॅकी श्रॉफ यांचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यावर नेटकऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.