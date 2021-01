जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यातील त्राल भागात सुरक्षा जवान व दहशतवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात जवानांना यश आले आहे. त्रालमधील मंदूरा गावातील एका घरात हे दहशतवादी लपले होते.

Jammu and Kashmir: Three terrorists killed in the ongoing operation at Mandoora Tral area of Awantipora.

