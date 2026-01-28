Ajit Pawar Plane Crash – उत्तम प्रशासक व एक अत्यंत मोठा लोकनेता महाराष्ट्राने कायमचा गमावला, जयंत पाटील भावुक

सामना ऑनलाईन
|

राष्ट्रवादी परिवारातील आम्हा सर्व सहकाऱ्यांच्या आयुष्यातील आजचा दिवस सर्वात वाईट आहे. अजितदादांच्या निधनाची बातमी ही अक्षरशः सुन्न करून टाकणारी आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

“अजितदादा आणि माझे गेल्या जवळपास ३५ ते ४० वर्षांपासूनचे मैत्रीपूर्ण संबंध होते, प्रदीर्घकाळ आम्ही एकत्र काम केले. महाराष्ट्राच्या राजकीय सार्वजनिक जीवनाला अजितदादा पवार यांच्याकडून अजून मोठ्या कार्याची अपेक्षा असतानाच अशा प्रकारे अजित दादांचे अपघाती निधन आम्हा सर्वांच्या राजकीय जीवनात एक कायमस्वरूपी पोकळी निर्माण करून गेलेले आहे. दादांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाचे जे नुकसान झाले आहे, ते नुकसान कधीही भरून निघणार नाही,” अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनातील एक सर्वाधिक उत्तम प्रशासक व एक अत्यंत मोठा लोकनेता महाराष्ट्राने कायमचा गमावला आहे. अजित दादांची उणीव कायम भासत राहील.” असंही जयंत पाटील म्हणाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Baramati Plane Crash – दोन दिवसांपूर्वीचा दौरा ठरला अखेरचा, अजित पवार यांच्या निधनाने नांदेडकर शोकाकूल

Ajit Pawar Death – विचित्र योगागोग! अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर सोशल मीडियावर ६ अंकांची चर्चा

Ajit Pawar Plane Crash – भावाला पायलट बनवण्याचं स्वप्न अधुरं राहिलं… पिंकी माळीच्या मृत्यूने सर्वच हळहळले

अजित पवार यांचा मृत्यू ‘अकाली’; सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी व्हावी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांची मागणी

Ajit Pawar Death – साखर कारखान्याचे संचालक ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अजित पवारांची थक्क करणारी कारकीर्द

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले – हर्षवर्धन सपकाळ

दृश्यमानता आणि उंची, या दोन कारणांमुळे अजित पवारांच्या विमानाला अपघात; तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज

Ajit Pawar Plane Crash – अजित पवार यांच्या पार्थिवावर उद्या सकाळी ११ वाजता होणार अंत्यसंस्कार

Shocking The Plane in Which Ajit Pawar Died Had Crashed in 2023 Too

अजित पवारांच्या विमानाला अपघात, VSR Aviation कंपनीची चौकशी होण्याची शक्यता