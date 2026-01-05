अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्या घरावर हल्ला; संशयिताला अटक, तपास सुरू

सामना ऑनलाईन
|

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे.डी. व्हान्स यांच्या घरावर सोमवारी सकाळी हल्ला झाला. हल्ल्यात त्यांच्या खिडक्या तुटल्याचे वृत्त आहे. या घटनेनंतर एका संशयिताला अटक करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ही घटना सिनसिनाटीच्या ईस्ट वॉलनट हिल्स परिसरातील विल्यम हॉवर्ड टाफ्ट ड्राइव्हवरील जे.डी. व्हान्स यांच्या निवासस्थानी घडली. सोमवारी रात्री १२:१५ वाजता अमेरिकेच्या गुप्तचर सेवेने पोलिसांना हल्ल्याची माहिती दिली.

सध्या या घटनेबाबत अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही, परंतु पोलिसांनी संशयिताला अटक करण्यात आल्याची पुष्टी केली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला केल्यानंतर ही घटना घडल्याने याबाबत चर्चा होत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आरोग्य विभागात नोकरी लावतो सांगून 11 लाख 39 हजाराची फसवणूक

WPL 2026 – सर्वाधिक बोली दीप्ती शर्मावर लावली पण कर्णधार दुसऱ्याच खेळाडूला केलं; युपी वॉरियर्सने डाव खेळला

T20 World Cup 2026 – मिस्टर 360 चा हिंदुस्थानी ‘गेम चेंजर’, सूर्यकुमार नव्हे तर ‘या’ खेळाडूमध्ये सामना फिरवण्याची क्षमता; वाचा…

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अहिल्यानगरमध्ये पुन्हा ‘लिंबू-टोणा’चा संशय; शहरात भीतीचे सावट

पुणे बाजार समितीत ओपन स्पेस घोटाळा! मोकळ्या जागेवर बांधकाम सुरू, संचालक मंडळाचे उद्योग थांबेनात

नारळपाणी पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

महिला IAS अधिकाऱ्याच्या घरात देहविक्री रॅकेटचा पर्दाफाश; नऊ जणांना अटक

प्रसूतीनंतर वजन कमी करण्यासाठी या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात, जाणून घ्या

पहिल्या महिला महामंडलेश्वर, जुनी पंचायती निर्वाणी आखाड्याच्या प्रमुख माता गीता भारती यांचे निधन