हिंदुस्थान-कॅनडाचा वाद आखाती देशांच्या दरबारात, जस्टिन ट्रुडोंची यूएईच्या अध्यक्षांशी फोनवर चर्चा

खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्याप्रकरणामुळे हिंदुस्थान आणि कॅनडामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यावर आता कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडो यांनी आखाती देशांच्या अध्यक्षांशी फोनवर चर्चा करुन आपली कैफीयत मांडली आहे. त्यांनी इस्त्रायलच्या सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली, सोबत हिंदुस्थान आणि कॅनडाच्या तणाव परिस्थितीवरही युएईच्या अध्यक्षांशी फोनवर चर्चा केली. याची माहिती खुद्द जस्टिन ट्रुडों यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

जस्टिन ट्रुडो यांनी ट्विटरवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहीलेय की, आज फोनवर युएईएचे मोहम्मद बिन जायद यांच्याशी इस्त्रायलच्या सध्याच्या स्थितीवर चर्चा केली. त्यावेळी आम्ही आमची चिंताही व्यक्त केली आणि लोकांच्या सुरक्षेबाबतही चर्चा केली. आम्ही हिंदुस्थान आणि कायद्याचे रक्षण करणे, त्याचा आदर करणे याविषयी देखील बोललो. कॅनडामध्ये झालेल्या खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येचा आरोप ट्रूडो सरकारने हिंदुस्थानवर लावला आहे. त्यानंतर हिंदुस्थान-कॅनडामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

On the phone today, His Highness @MohamedBinZayed and I spoke about the current situation in Israel. We expressed our deep concern and discussed the need to protect civilian life. We also spoke about India and the importance of upholding – and respecting – the rule of law.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 8, 2023