बॉलिवूड अभिनेता केआरकेला अटक, मलाड पोलिसांनी मुंबई विमानतळावरून घेतलं ताब्यात

बॉलिवूड अभिनेता आणि फिल्म क्रिटिक कमाल रशिद खान (Kamal Rashid Khan) अर्थात केआरके पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. कलाकारांसह चित्रपटांचे वाभाडे काढणाऱ्या केआरकेला मुंबईतील मलाड पोलिसांनी (Malad Police) अटक केली आहे. वादग्रस्त ट्विट प्रकरणी केआरकेविरोधात मलाड पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. अखेर आज सकाळी मुंबई विमानतळावरून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

केआरके आपल्या वादग्रस्ट ट्विट आणि वक्तव्यांसाठी ओळखला जातो. सलमानपासून शाहरूखपर्यंत प्रत्येक अभिनेत्याचे त्याने जाहीर वाभाडे काढले आहेत. 2020 मध्ये अशाच एका वादग्रस्त ट्विट प्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकरणातून त्याला मुंबईतील मलाड पोलिसांनी अटक केली असून त्याची चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यांनतर आजच त्याला बोरिवलीतील न्यायालयात हजर केले जाईल.

Maharashtra | Kamal Rashid Khan arrested by Malad Police over his controversial tweet in 2020. He was arrested after he landed at Mumbai Airport. He will be presented before Borivali Court today: Mumbai Police

(Pic – Khan’s Twitter account) pic.twitter.com/7gjG3sZ43G

