Kankavli Nagar Panchayat Election – कणकवलीत राजकीय वातावरण तापले, पोलीस बंदोबस्त वाढवला

कणकवली नगरपंचायत निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरविकास आघाडी विरुध्द भाजप अशी दुरंगी लढत होत आहे. दोन्ही बाजुच्या नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप होत असल्याने राजकीय दृष्ट्या वातावरण तापले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सज्ज झाले असून कणकवलीत खबरदारी घेण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कणकवली शहरात संचलन करत बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कणकवली शहरात सायंकाळी पोलिसांनी संचलन केले. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक पवन कांबळे, पोलीस हवालदार पांडुरंग पांढरे व दंगल नियंत्रक पथक यांच्यासह पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते.