Kankavli Nagar Panchayat Election – कणकवलीत राजकीय वातावरण तापले, पोलीस बंदोबस्त वाढवला

सामना ऑनलाईन
|

कणकवली नगरपंचायत निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरविकास आघाडी विरुध्द भाजप अशी दुरंगी लढत होत आहे. दोन्ही बाजुच्या नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप होत असल्याने राजकीय दृष्ट्या वातावरण तापले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पोलीस प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सज्ज झाले असून कणकवलीत खबरदारी घेण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कणकवली शहरात संचलन करत बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

कणकवली पोलीस निरीक्षक तेजस नलवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कणकवली शहरात सायंकाळी पोलिसांनी संचलन केले. यावेळी पोलीस उपनिरीक्षक पवन कांबळे, पोलीस हवालदार पांडुरंग पांढरे व दंगल नियंत्रक पथक यांच्यासह पोलीस कर्मचारी सहभागी झाले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – राजापूरात मध्यरात्री घरावर दरोडा; पाच जणांच्या टोळक्याने घरात घुसून पैसे, दागिन्यांची केली मागणी

तीस देशांच्या दुतावासांतील शिष्टमंडळाला अजिंठा लेणीची भुरळ!

Ratnagiri News – आगरी, मालवणी आजही तग धरून आहे; मात्र यात आपली संगमेश्वरी बोली कुठेय? अरूण इंगवले यांचा सवाल

मालगुंडमध्ये रंगली विटीदांडूची स्पर्धा; पारंपारिक खेळाला शिवसैनिकांनी दिली संजीवनी

Photo – प्रदूषित हवेने मुंबईकरांची चिंता वाढवली

Nanded News – हदगावच्या नायब तहसीलदार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात; गुन्हा दाखल

फुकट्या प्रवाशांवर मध्य रेल्वेची कारवाई तीव्र, 9.63 लाख प्रवाशांकडून 40.59 कोटी रुपये वसूल

मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरीच; सरासरी तीन मुंबईकरांपैकी एकाची गैरसोय

रत्नागिरी शहरातील प्रभाग 9 मध्ये प्रचाराची रणधुमाळी; प्रचारफेरीला सुरुवात