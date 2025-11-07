शेल्टरहोममध्ये ठेवा, रस्त्यावर कुत्रे दिसायला नकोत; सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात दिले तीन महत्त्वाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत तीन महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत. न्यायालयाने राज्यांना अ‍ॅमिकस क्युरीच्या अहवालावर कारवाई करण्याचे आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. दुसऱ्या एका आदेशात, न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या भटक्या प्राण्यांबाबतच्या आदेशाची देशभर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. भटक्या प्राण्यांना महामार्ग आणि रस्त्यांवरून हटवून शेल्टरहोममध्येच ठेवावे. महानगरपालिकांनी गस्त पथके तयार करावीत आणि २४ तास देखरेख ठेवावी. न्यायालयाने हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्याचे आदेशही दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या तिसऱ्या आदेशात, भटक्या कुत्र्यांना शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, रुग्णालये, बस स्टँड आणि रेल्वे स्थानकांमध्ये कुंपण घालून आणि इतर उपाययोजना करून प्रवेश करण्यापासून रोखण्याचे निर्देश दिले. लसीकरण आणि निर्जंतुकीकरण केल्यानंतर त्यांना शेल्टरहोममध्ये ठेवावे. न्यायालयाने आठ आठवड्यांच्या आत आपल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

