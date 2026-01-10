खेलो इंडिया बीच स्पर्धेत महाराष्ट्राची रूपेरी सांगता, दिक्षा यादवला रौप्‍यपदक

सामना ऑनलाईन
|

खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेत महाराष्ट्राने समारोपाच्या दिवशी रूपेरी सांगता केली. सागरी जलतरणात साताऱ्याच्‍या दिक्षा यादवचे रौप्‍यपदक पटकावले.

दीवमधील अरबी समुद्रात सकाळच्‍या सत्रात 5 कि.मी. सागरी जलतरणाचा थरार रंगला. महिलांच्‍या गटात सुरूवातीपासून महाराष्ट् व कर्नाटकात चुरस रंगली. महाराष्ट्राची दिक्षा यादव 4 किमी पर्यंत आघाडीवर होती. निर्णायक टप्पात कर्नाटकच्‍या अश्मिता चंद्राने दीक्षासोबत बरोबरी केली. अखेरच्‍या टप्‍प्‍यात 1.35.11 वेळ नोंदवून अश्मिताने स्‍पर्धेतील सलग दुसरे सुवर्ण जिंकले. 1.35.53 वेळेसह दीक्षाने रूपेरी यश संपादन केले. कर्नाटकच्‍या असरा सुधीरने कांस्यपदकाची कमाई केली.

दीव येथील स्‍पर्धेत सलग दोन पदकाचा करिश्मा दीक्षा यादवने घडविला. गतवर्षी याच प्रकारात तीने 2 सुवर्णपदके जिंकली होती.

साताऱ्यातील दिक्षा ही पुण्यातील शासनाच्‍या क्रीडा प्रबोधिनीत सराव करते. खेलो इंडिया विद्यीपीठ स्‍पर्धा, खेलो इंडिया युवा स्‍पर्धा तर खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेत 17 पदके जिंकण्याचा पराक्रम तीने केला आहे. पथकप्रमुख नवनाथ फडतरे यांनी दीक्षाचे अभिनंदन केले आहे.

गेली 6 दिवस घोघला समुद्र किनाऱ्यावर दुसर्‍या खेलो इंडिया बीच स्‍पर्धेचा थरार रंगला. सागरी जलतरणाच्या जोरावर कर्नाटकाने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकविले. 3 सुवर्ण, 2 रौप्य व 6 कांस्यपदकाची लयलूट करीत कर्नाटकाने स्‍पर्धेत सर्वाधिक पदकाची बाजी मारली. तामिळनाडूने स्‍पर्धेत दुसरे तर मणिपूरने तिसरे स्थान संपादन केले.

स्‍पर्धेत महाराष्ट्राचे 77 जणांचे पथक सहभागी झाले होते. या्मध्ये 31 पुरूष¨व 28 महिला खेळाडूंचा समावेश होता. स्‍पर्धेत बीच सॉकर, बीच कबड्डी, बीच पेंचक सिलट, सागरी जलतरण महाराष्ट्राच्‍या खेळाडूंनी चमकदार कामगिरीचे प्रदर्शन घडवले. महाराष्ट्राने 3 रौप्य, 5 कांस्यपदकांसह 8 पदकांची कमाई केली आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुम्ही स्वप्नं बघा, छत्रपती संभाजीनगरचा महापौर या भगव्याचाच होणार लक्षात ठेवा; भाजपला टोला लगावत अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केला विश्वास

सत्ताधारी गुंडांशिवाय निवडणुका जिंकू शकत नाही, अशा गुंडांशी सामना करण्याची शिवसेनेची परंपरा; पुण्यात संजय राऊत यांचं रोखठोक भाषण

सरकारविरोधात लिखाण केल्याने घेतलं ताब्यात; कायदेशीर लढा देईन; अनेक तासांच्या पोलीस चौकशीनंतर डॉ. पाटील यांची प्रतिक्रिया

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील सहआरोपी तुषार आपटेंचा नगरसेवक पदाचा राजीनामा

लंडनहून मुंबईत परतातच डॉक्टर संग्राम पाटील यांना विमानतळावर पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, सरोदेंनी व्यक्त केला संताप

अण्णामलाई जिथे दिसतील तिथे त्यांच्या तोंडाला काळे फासणार, महाराष्ट्र एकिकरण समितीचा इशारा

​मतांसाठी ‘गोमाता’ आणि खासगीत ‘कापाकापी’? याला म्हणतात हिंदुत्वाचा ‘बळी’! रावसाहेब दानवेंच्या व्हिडीओवर अंबादास दानवेंची टीका

घंटा फरक पडतो! मुंबईच्या विकासावरून आदित्य ठाकरे यांची भाजपवर टीका

जनाची नाही तर किमान मनाची तरी लाज बाळगायची, बदलापूरप्रकरणी रोहित पवार यांची भाजपवर टीका