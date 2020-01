प्रसिद्ध बास्केटबॉलपटू आणि त्याच्या मुलीचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू

प्रसिद्ध अमेरिकन बास्केटबॉलपटू कोबी ब्रायंट आणि त्याच्या 13 वर्षांच्या मुलीचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला आहे. अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया भागातील कॅलाबॅस इथे रविवारी हा अपघात झाला. या अपघातात कोबीसह नऊ जण मृत्युमुखी पडले. बास्केटबॉल जगतातील एक दिग्गज खेळाडू अशी ओळख असलेल्या कोबीच्या अपघाती निधनामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. कोबी ब्रायंट यांच्या मृत्युनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शोक व्यक्त केला आहे.

कोबी ज्या हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करत होता ते त्याचं खासगी हेलिकॉप्टर होतं. रविवारी प्रवास करत असताना ते लॉस एन्जिलिसपासून सुमारे 65 किलोमीटर अंतरावर अचानक कोसळलं. हवेत असतानाच हेलिकॉप्टरमध्ये अचानक आग लागली आणि ते खाली कोसळलं. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील सर्व जणांचा मृत्यू झाला. आगीचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही.

#UPDATE Nine people died in the helicopter crash in which NBA legend Kobe Bryant was killed, reports AFP news agency quoting police officials. (File pic) pic.twitter.com/uBHGO0OTR0 — ANI (@ANI) January 26, 2020

41 वर्षांचा कोबी हा अमेरिकेच्या सर्वोत्तम बास्केटबॉलपटूंपैकी होता. तो अमेरिकेच्या नॅशनल बास्केटबॉल असोसिएशनशी गेल्या 20 वर्षांपासून संलग्न होता. त्याने 2008 आणि 2012 च्या ऑलिम्पिकमध्ये अमेरिकेच्या संघासाठी दोन सुवर्ण पदकांचीही कमाई केली होती. बास्केटबॉल असोसिएशनकडून खेळताना त्याने पाच वेळा अजिंक्यपद पटकावलं होतं.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020