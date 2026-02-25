कोल्हापूर-मुंबई दररोज विमानसेवा सुरू होणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कोल्हापूर विमानतळावर नव्या टर्मिनस बिल्डिंगसह विविध विकासकामे सुरू आहेत. अशातच कोल्हापूरच्या आणखी एका मागणीस यश आले आहे. नुकतेच मुंबईचे नवीन विमानतळ सुरू झाल्याने जुन्या विमानतळावरील वाहतुकीचा ताण कमी झाला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर ते नवी मुंबई या मार्गावर आठवडय़ातील सातही दिवस, सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन सत्रांमध्ये 29 मार्चपासून विमानसेवा सुरू होणार आहे. ‘इंडिगो’कडून ही सेवा सुरू होत असल्याची माहिती खासदार धनंजय महाडिक यांनी दिली.

रोज सकाळी आठ वाजता नवी मुंबई विमानतळावरून कोल्हापूरसाठी इंडिगोचे विमान उड्डाण घेईल. सव्वानऊ वाजता हे विमान कोल्हापुरात येईल, त्यानंतर सकाळी 9 वाजून 35 मिनिटांनी कोल्हापूर विमानतळावरून उड्डाण घेतलेले विमान नवी मुंबई विमानतळावर 10 वाजून 35 मिनिटांनी पोहोचेल. तर सायंकाळी 7.20 वाजता नवी मुंबई विमानतळावरून उड्डाण घेतलेले विमान रात्री 8.30 वाजता कोल्हापुरात येईल. त्यानंतर 8 वाजून 50 मिनिटांनी कोल्हापुरातून सुटणारे विमान 9.50 वाजता नवी मुंबई विमानतळावर उतरेल.

विशेष म्हणजे आठवडय़ातील सातही दिवस, इंडिगोची विमानसेवा सुरू होत असल्याने, कोल्हापुरातून मुंबईला जाऊन दिवसभरातील कामे पूर्ण करून पुन्हा सायंकाळी कोल्हापूरला परत येणे सहज शक्य होणार आहे, असे खासदार धनंजय महाडिक यांनी सांगितले. सुरुवातीला या मार्गावरील तिकीट दर 7 हजार 600 रुपये असणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

घर सोडून गेलेल्या मुलीचा नागोठणे पोलिसांनी सहा तासांत लावला शोध

How to Repay Your Home Loan Faster Smart Prepayment Strategies

असं झालं तर… कर्ज लवकर फेडायचंय…?

Ahilyanagar News इन्स्टाग्रामवरील ओळख तरुणीला पडली महागात! लग्नाच्या आमिषाने खासगी व्हिडीओ रेकॉर्ड करून बदनामी

Shiv Sena Provides Aid to Tribal Families in Sanjay Gandhi National Park

आदिवासी पाड्यात शिवसेनेचा मदतीचा हात

Satara News मुलीवर अत्याचार; आरोपीला सक्तमजुरी

सांगलीत 80 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप, 16 कारखान्यांकडून 82 लाख क्विंटल साखर उत्पादन; आठवडाभरात गाळप बंद होणार

शनिभक्तांची लूट थांबेना; पूजेचे ताट 1800 रुपयांना

कोल्हापुरातील पंचगंगेची उपनदी जयंती ‘नाला’ पावसाच्या प्रतिक्षेत, नदीत मिसळणार तुंबलेली घाण; आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

मेक्सिकोतील हिंसाचारात 73 जणांचा मृत्यू; 25 सुरक्षा रक्षकांचाही समावेश, एल मेंचोच्या खात्म्यानंतर अनेक ठिकाणी तणाव