लाडक्या बहिणींना E-KYC पूर्ण करावीच लागेल – अदिती तटकरे

उद्यापासून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहेत अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच हा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थी महिलांना E-KYC पूर्ण करावीच लागेल असेही अदिती तटकरे म्हणाल्या.

एक्सवर पोस्ट करून अदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना : महिला सक्षमीकरणाची अखंड क्रांती !

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्याचा सन्मान निधी वितरित करण्याच्या प्रक्रियेस उद्या पासून सुरुवात होत आहे. लवकरच योजनेतील सर्व पात्र लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बँक खात्यात सन्मान निधी वितरित होणार आहे.

महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या अखंड विश्वासाने सुरू असलेली सक्षमीकरणाची ही क्रांती यशस्वीरित्या मार्गक्रमण करत आहे. ही वाटचाल अशीच अखंडपणे सुरू ठेवण्यासाठी मागील महिन्यापासून https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर E-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुढील २ महिन्यांच्या आत सर्व लाडक्या बहिणींनी E-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी विनंती तटकरे यांनी केली आहे.

