Latur: महापालिका निवडणूक ७० जागांसाठी ७५९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल

लातूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीत ७० जागांसाठी ७५९ उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

लातूर शहरातील प्रभाग उमेदवारी उमेदवारी अर्ज पुढील प्रमाणे दाखल करण्यात आलेले आहेत. प्रभाग १ अ मधून १२ उमेदवारांनी, १ ब मधून ९ उमेदवारांनी, १ क मधून ६ उमेदवारांनी, १ ड मधून १९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग २ अ १३ मधून उमेदवारांनी, २ ब मधून ११ उमेदवारांनी, २ क मधून २० उमेदवारांनी, २ ड मधून १७ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग ३ अ मधून २१ उमेदवारांनी,३ ब मधून ११ उमेदवारांनी, ३ क मधून १५ उमेदवारांनी, ३ ड मधून १९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

प्रभाग ४ अ मधून ८ उमेदवारांनी,४ ब मधून ७ उमेदवारांनी, ४ क मधून १२ उमेदवारांनी, ४ ड मधून १३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग ५ अ मधून ११ उमेदवारांनी, ५ ब मधून ७ उमेदवारांनी, ५ क मधून ४ उमेदवारांनी, ५ ड मधून १० उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग ६ अ मधून १० उमेदवारांनी, ६ ब मधून ६ उमेदवारांनी, ६ क मधून १२ उमेदवारांनी, ६ ड मधून १४ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

प्रभाग ७ अ मधून ९ उमेदवारांनी,७ ब मधून २ उमेदवारांनी, ७ क मधून १४ उमेदवारांनी, ७ ड मधून १३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग ८ अ मधून १२ उमेदवारांनी, ८ ब मधून १३ उमेदवारांनी, ८ क मधून ९ उमेदवारांनी, ८ ड मधून ११ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.प्रभाग ९ अ मधून ११ उमेदवारांनी,९ ब मधून ५ उमेदवारांनी, ९ क मधून ६ उमेदवारांनी, ९ ड मधून उमेदवारांनी १६ अर्ज दाखल केले आहेत.

प्रभाग क्रमांक १० अ ५ महिला उमेदवारांनी ५ अर्ज, १० ब मधून ६ महिला उमेदवारांनी ७ अर्ज दाखल केले आहेत , १० क मधून १० पुरुष उमेदवारांनी १० अर्ज दाखल केले आहेत. १० ड मधून १० पुरुष उमेदवारांनी १० अर्ज दाखल केले आहेत. ११ अ मधून ७ पुरुष उमेदवारांनी ८ अर्ज दाखल केले आहेत. ११ ब मधून ६ महिला उमेदवारांनी ७ अर्ज दाखल केले आहेत. ११ क मधून ६ महिला उमेदवारांनी ६ अर्ज दाखल केले आहेत. ११ ड मधून ८ पुरुष उमेदवारांनी १० अर्ज दाखल केले आहेत. १२ अ मधुन ८ महिला उमेदवारांनी ९ अर्ज दाखल केले आहेत. १२ ब मधून ६ उमेदवारांनी ( ५ पुरुष १ महिला ) ६ अर्ज दाखल केले आहेत. १२ क मधून ७ महिला उमेदवारांनी ७ अर्ज दाखल केले आहेत. १२ ड मधून ८ पुरुष उमेदवारांनी ९ अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग १३ अ मधून १५ उमेदवारांनी , १३ ब मधून ५ उमेदवारांनी , १३ क मधून ११ उमेदवारांनी तर १३ ड मधून ८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग १४ अ मधून १४ उमेदवारांनी, १४ ब मधून १८ उमेदवारांनी, १४ क मधून १० उमेदवारांनी, १४ ड मधून १६ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग १५ अ मधून १२ उमेदवारांनी, १५ ब मधून ९ उमेदवारांनी, १५ क मधून १० उमेदवारांनी, १५ ड मधून २५ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.

प्रभाग १६ अ मधून १४ उमेदवारांनी, १६ ब मधून ८ उमेदवारांनी, १६ क मधून १२ उमेदवारांनी, १६ ड मधून ९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग १७ अ मधून ८ उमेदवारांनी, १७ ब मधून ९ उमेदवारांनी, १७क मधून ८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. प्रभाग १८ अ मधून ५ उमेदवारांनी, १८ ब मधून १२ उमेदवारांनी, १८ क मधून ९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. महापालिका प्रशासन अतिशय ठिम्म असल्याचे दिसून आले. तब्बल २२ तासानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याची अधिकृत माहिती दिली गेली.