Latur Rain News – जिल्ह्यातील 10 महसूल मंडळात अतिवृष्टी, गेल्या 24 तासांत सरासरी 35.4 मिलिमीटर पावासाची नोंद

सामना ऑनलाईन
|

लातूर जिल्ह्यात दररोज पाऊस होत असून 24 तासांत जिल्ह्यातील 10 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली आहे. हरंगुळ महसूल मंडळात 66.3 मिलिमीटर, मुरुड 68.5 मिलिमीटर, गातेगाव 67.8 मिलिमीटर, तांदुळजा 79.3 मिलिमीटर, चिंचोली बल्लाळनाथ 79.3 मिलिमीटर, कन्हेरी 66.3 मिलिमीटर, किनी 72.5 मिलिमीटर , पान चिंचोली 87.8 मिलिमीटर, नळेगाव 66 मिलिमीटर, आष्टा 66 मिलिमीटर, या महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टीची नोंद झाली आहे‌.

मागील 24 तासांत लातूर जिल्ह्यात तालुका निहाय झालेला पाऊस पुढील प्रमाणे –

लातूर तालुका 61.5 मिलिमीटर, औसा तालुका 38.1 मिलिमीटर अहमदपूर तालुका 32.3 मिलिमीटर , निलंगा तालुका 34.8 मिलिमीटर, उदगीर तालुका 33.1 मिलिमीटर , चाकूर तालुका 33.2 मिलीमीटर, रेनापुर तालुका 15.2 मिलीमटर, देवणी तालुका 11.1 मिलीमीटर, शिरूर अनंतपाळ तालुका 25.9 मिलिमीटर, जळकोट तालुक्यात 32.7 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना केंद्राने तातडीने दहा हजार कोटींची मदत जाहीर करावी – उद्धव ठाकरे

धाराशिवमध्ये मंत्री गिरीश महाजनांचा ताफा आडवला; मी कुठं पैसे घेऊन आलोय का?… असं महाजनांनी म्हणताच शेतकरी आक्रमक, काढता पाय घेतला

नवरात्रीच्या उपवासासाठी हे उपवासाचे पदार्थ नक्की करुन बघा, वाचा सविस्तर

राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

एरंडेल तेल की खोबरेल तेल? त्वचेसाठी कोणते तेल सर्वात उत्तम, वाचा

नाभीमध्ये तूप घालण्याचे आश्चर्यकारक फायदे, महिलांनी हा उपाय करुन पाहायला हवा

तुमच्या किचनमधील ‘ही’ वस्तू सौंदर्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

कारचालकाने ब्रेक दाबताच आठ वाहने एकमेकांवर आदळली, मुलुंड टोलनाक्यावर विचित्र अपघात; सुदैवाने जीवितहानी टळली

नवी मुंबई विमानतळावर उड्डाणाचा मुहूर्त हुकणार? सप्टेंबरऐवजी ऑक्टोबरमध्ये होणार विमानतळाचे उद्घाटन