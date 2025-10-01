Latur News – आत्महत्येस प्रवृत्त केले म्हणून सात जणांवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह गुन्हे दाखल, सर्व आरोपींना अटक

सामना ऑनलाईन
|

तरुणीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी निलंगा पोलिसात सात जणांवर अ‍ॅट्रॉसिटीसह गुन्हे दाखल करत सर्वांना अटक केली आहे. मयत तरुणीच्या वडिलांच्या फिर्यादीवरून आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पौर्णिमा गोरोबा कांबळे (29) असे मयत तरुणीचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आंबेडकर नगर येथे राहणाऱ्या पौर्णिमाची डान्स क्लासेसच्या माध्यमातून ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये प्रेमसंबंध जुळले. परंतु मुलगी मातंग समाजाची असल्याने या प्रेमविवाहला मुलाकडील कुटुंबातील लोकांचा विरोध होता.

सूरज आणि त्याच्या कुटुबीयांनी तरुणीला जातीवाचक शिवीगाळही केली. त्यातच तिला दिवस गेल्याचे सांगितल्यानंतर सूरजने तिच्याशी संपर्क तोडला आणि तो पुण्याला गेला. पौर्णिमाचा फोन नंबरही सूरजने ब्लॉक करून ठेवला. अखेर मानसिक दबावातून तरुणीने खदानीत उडी घेत आत्महत्या केली.

याप्रकरणी तरुणीच्या वडिलांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून निलंगा पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपाखाली सूरज विजयकुमार मुळे (29), विजयकुमार शेषराव मुळे, शकुंतला विजयकुमार मुळे, धिरज विजयकुमार मुळे, ऑटोचालक अनिकेत याच्यासह सात जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. सर्व आरोपींना पोलिसांनी अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लग्न करण्यासाठी आरोपीला जामीनावर सोडणे चुकीचे; उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

Ahilyanagar News – परप्रांतीयांचा विवाहितेवर सामूहिक अत्याचार, गुन्हा दाखल; दोन्ही आरोपी फरार

वडीलांच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहण्याची संशयित आरोपी दुर्वास पाटीलला मुभा

Vaibhav Suryavanshi – कसोटी आहे का टी-20! वैभव सूर्यवंशीने पाडला षटकार-चौकारांचा पाऊस, ठोकलं खणखणीत शतक

भरधाव बस दुर्गा मातेच्या मंडपात घुसली, 20 जणांना चिरडले; सहा जणांची प्रकृती गंभीर

अमित शहांच्या दौऱ्यासाठी शिर्डीत मोठा थाटमाट, शासकीय यंत्रणा रात्रंदिवस तयारीत गुंतली

श्री विठ्ठलास अलंकार, रूक्मिणी मातेस पारंपारिक पसरती बैठक पोशाख अलंकार परिधान

नांदिवडे समुद्रकिनाऱ्यावर मृत मासे, जिंदाल कंपनी विरोधात नागरिकांमध्ये संताप

संगमनेरमध्ये नदीपात्रात वाहून गेलेल्या संदीप केरेचा 58 तासानंतर मृतदेह सापडला