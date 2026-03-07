जागतिक महिला दिन विशेष: करिअर आणि कुटुंब; ‘सुपरवूमन’ने असा साधावा समतोल!

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

आजच्या वेगवान जगात महिला केवळ उंबरठ्याआड मर्यादित न राहता आकाशाला गवसणी घालत आहेत. मात्र, ऑफिसच्या जबाबदाऱ्या आणि घरचा पसारा सांभाळताना अनेकदा त्यांची दमछाक होते. या धावपळीत स्वतःचे अस्तित्व आणि मानसिक शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी ‘वर्क-लाईफ बॅलन्स’ कसा साधावा? 8 मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्ताने महिलांसाठी खास मंत्र.

गोष्टींचे नियोजन करावे

वेळेचे योग्य नियोजन हे अर्धे युद्ध जिंकल्यासारखे असते. दिवसाची सुरुवात करण्यापूर्वीच कामांची प्राधान्यक्रमानुसार ‘टू-डू लिस्ट’ तयार करा. यामुळे कोणती कामे तातडीची आहेत आणि कोणती नंतर करता येतील, याचा अंदाज येतो आणि शेवटच्या क्षणी होणारा गोंधळ टाळता येतो.

घरची जबाबदारी वाटून घ्यावी

सर्वच गोष्टी मी एकटीच करू शकते, या हट्टापायी अनेकदा महिला स्वतःला थकवून घेतात. घराची जबाबदारी ही केवळ तुमची नसून कुटुंबाची आहे. त्यामुळे पती, मुले किंवा घरातील इतर सदस्यांकडे कामाची विभागणी करा. छोटी-मोठी मदत मागण्यात अजिबात संकोच करू नका.

स्पष्टपणे ‘नाही’ म्हणायला शिका

स्वतःच्या क्षमतेपेक्षा जास्त काम अंगावर घेणे हे तणावाचे मुख्य कारण ठरते. मग ते ऑफिसमधील अतिरिक्त काम असो वा नात्यांमधील ओझे; जिथे शक्य नाही तिथे स्पष्टपणे पण नम्रपणे ‘नाही’ म्हणायला शिका. यामुळे तुमची कार्यक्षमता वाढते आणि मानसिक स्वास्थ्य टिकते.

आरोग्याशी तडजोड नको

कुटुंबाचे आरोग्य जपताना महिला स्वतःच्या आहाराकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, गाडी इंजिनशिवाय धावू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. आहार वेळेवर आणि पौष्टिक जेवण घ्या. दिवसातून किमान २० मिनिटे चालणे किंवा योगासने करा. आवडीचे संगीत, वाचन किंवा बागकाम यांसाठी वेळ काढा.

‘डिजिटल डिटॉक्स’चे महत्त्व

ऑफिसचे काम ऑफिसमध्येच सोडा. घरी आल्यावर मोबाईल आणि लॅपटॉपपासून दूर राहून कुटुंबाला ‘क्वालिटी टाईम’ द्या. सुट्टीच्या दिवशी कामाचा विचार बाजूला ठेवून स्वतःला पूर्णपणे ‘रिचार्ज’ करा.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावरील डायव्हर्जनमुळे अपघातांची मालिका; योग्य उपाययोजनांची मागणी

लग्न झालं आणि पठ्ठ्या 24 तासांत मैदानात उतरला, अर्जुन तेंडुलकरचा व्हिडीओ चर्चेत

Photo – सुहाना खानच्या ग्लॅमरस फोटोंनी चाहत्यांचे वेधले लक्ष

जींदमध्ये रंगाच्या कारखान्याला भीषण आग; 4 महिला कामगारांचा मृत्यू, 13 जण गंभीर जखमी

crime news new

Ratnagiri crime news – मिऱ्या येथे पूर्ववैमनस्यातून मच्छिमारावर 9 वेळा सपासप वार; परिसरात तणावपूर्ण वातावरण

नांदेडमध्ये तरुणीच्या आत्महत्येप्रकरणी राष्ट्रवादीचा नेता जीवन पाटील घोगरेविरुद्ध गुन्हा दाखल

आध्यात्मिक रंगात जान्हवी कपूरने साजरा केला 29 वा वाढदिवस; अनवाणी 3 हजार 550 पायऱ्या चढून घेतले तिरुपती बालाजीचे दर्शन

नांदेडच्या होमिओपॅथिक कॉलेजच्या विद्यार्थिनीने उचलले टोकाचे पाऊल, नातेवाईकांचा हॉस्टेल चालकावर आरोप

Photo – सावित्रीबाईंच्या भूमिकेत राजसी भावे तर महात्मा फुलेंच्या भूमिकेत दिसणार अभिषेक देशमुख