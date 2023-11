Video – मुंबईकरांना ऐन हिवाळ्यात पावसाळ्याचा अनुभव; विजांच्या कडकडाटासह पावसाची हजेरी

मुंबईकर साखरझोपेमध्ये असताना बाहेर विजांच्या कडकडाटासह आणि ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस सुरू होता. मुंबईसह उपनगरांमध्ये आणि पालघर, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण शहरामध्ये अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे मॉर्निंग शिफ्टला जाणाऱ्या चाकरमान्यांना भर हिवाळ्यामध्ये स्वेटरऐवजी छत्र्या शोधाव्या लागल्या.

हवामान विभागाने मुंबईसाठी ऑरेज अलर्ट जारी केला होता. हा अंदाज खरा ठरला असून रविवारी सकाळी अनेक भागांमध्ये मुसळधार पाऊस कोसळला. त्यामुळे रस्त्यावर अनेक ठिकाणी पाणी साचले.

आगामी दोन-दिवस पावसाची शक्यता असल्याने पारा घसरून थंडीचा कडाकाही वाढेल. तसेच पावसामुळे हवेची गुणवत्ताही सुधारणार आहे. पावसामुळे काही भागांमध्ये सकाळच्या सुमारास इंद्रधनुष्यही दिसले.

Was just about to step out for my Sunday long run and nature had other plans.

It is raining & lightning so badly in Bombay.

Crazy #mumbai #MumbaiRains pic.twitter.com/7oclt5MVx7

— Sameer (@sameersama) November 26, 2023