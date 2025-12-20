Live Election Update : कोपरगावमध्ये भाजप- राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांमध्ये गोंधळ

निवडणूक आयोगाला स्थगित कराव्या लागलेल्या अंबरनाथ, बारामतीसह राज्यातील 24 नगर पालिका, नगर पंचायतींच्या निवडणुकीसाठी तसेच 76 नगर पालिका, नगर पंचायतींमधील नगरसेवक पदाच्या 154 जागांसाठीही आज मतदान सुरू आहे.

  • सकाळी अकरा पर्यंतची आकडेवारी
    अंबरनाथ – 20.32
    फुरसुंगी – उरळी देवाची – 18.25
    देऊळगाव – 11.69
    अंजनगाव सुर्जी – 25.28
    फुलंब्री – 30.21
    मंगळवेढा – 16
    देऊळगाव राजा – ११.६९
    बाळापूर – २२.६९
    घुग्घूस – १४. ०१
    बारामती – १७.७८
  • कोपरगावमध्ये भाजप- राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांमध्ये गोंधळ
  • कोल्हापूरच्या गडहिंग्लजमध्ये मतदान केंद्रावर गोंधळ
  • मतदान केंद्रात जाण्यावरून पोलिंग एजंटचा गोंधळ
  • हिंगोलीत 2 जागेसाठी सकाळी साडेनऊ पर्यंत मतदानाची टक्केवारी ५.०७
  • सिन्नर प्रभाग क्रमांक 2 वर बोगस मतदारांना पकडले
  • अंबरनाथ नगरपरिषदेत सकाळी 7.30 ते 9.30 दरम्यान 9.19% मतदान
  • कुळगाव बदलापूर नगरपरिषदेत सकाळी 7.30 ते 9.30 दरम्यान 7.58% मतदान
  • साताऱ्यातील फलटणमध्ये सकाळपासून दोनदा EVM मशीन बंद पडले
  • वाशिममध्ये EVM मशीन बंद पडले, मतदान प्रक्रिया ठप्प

