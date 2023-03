रामनवमीला मोठी दुर्घटना, बेलेश्वर मंदिरातील विहिरीचे छत कोसळल्याने 25 ते 30 भाविक अडकले

देशभरात रामनवमी उत्साहात साजरी केली जात असताना मध्य प्रदेशमधील इंदूर शहरामध्ये मोठी दुर्घटना घडली आहे. शहरातील पटेल नगर भागात असणाऱ्या बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिरातील (Beleshwar temple) विहिरीवरील छत कोसळल्याने 25 ते 30 भाविक अडकले आहेत. याची माहिती मिळताच प्रशासनाचे अधिकारी आणि बचाव पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली असून मदत व बचाव कार्य युद्ध पातळीवर सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बेलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिरामध्ये रामनवमीच्या निमित्ताने भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. याच मंदिरातमध्ये एक विहीर असून यावर अनेक भाविक उभे होते. मात्र भार वाढल्याने विहिरीचे छत कोसळले आणि त्यासोबत अनेक भाविक विहिरीमध्ये पडले. या घटनेमुळे भाविकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. सध्या आठ ते दहा भाविकांना वाचवण्यात आले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

रामनवमीनिमित्त मंदिरामध्ये होम-हवनच्या आयोजन करण्यात आले होते. यात सहभागी होण्यासाठी शेकडो भाविक मंदिरात दाखल झाले होते. लोक पूजेमध्ये व्यस्त असतानाच विहिरीवरील छत कोसळले. 10 वर्षांपूर्वी हे छत टाकण्यात आले होते. ही विहीर 50 फूट खोल आहे. सध्या बचावकार्य सुरू असून अद्याप विहिरीमध्ये किती जण अडकले आहेत याची माहिती मिळालेली नाही.

इंदूरचे खासदार शंकर लालवानी यांनी विहिरीत नक्की किती जण कोसळले याची माहिती देणे अवघड असल्याचे सांगितले. सध्या 7 लोकांना वाचवण्यात आले असून विहिरीत अडकलेल्या अन्य लोकांना बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाचे अधिकारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान प्रयत्न करत आहेत. विहिरीमध्ये दोरखंड सोडून अडकलेल्यांना वाचवले जात आहे.

