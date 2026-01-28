मोठी बातमी – बारामतीतील विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मृत्यू

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामतीतील विमान अपघातामध्ये मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्यासह अन्य तिघांचाही या अपघातात मृत्यू झाल्याची माहिती ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.
Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, 3 others on board dead after aircraft crashes in Pune district: Official
— Press Trust of India (@PTI_News) January 28, 2026
अजित पवार हे एका सभेसाठी बारामती येथे जात असताना त्यांच्या विमानात् अपघात झाला. बुधवारी सकाळी पावणे नऊ ते नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातानंतर विमानाने पेट घेतला. याचे अनेक व्हिडीओ समोर आले आहेत.
अपघातानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशमन दलाने विमानाला लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवले आणि आत अडकलेल्यांना रुग्णालयात दाखल केले. यात अजित पवार यांचाही समावेश होता. मात्र या अपघातात अजित पवार यांच्यासह सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे डीजीसीएने स्पष्ट केले. अजित पवार यांच्या मृत्यूमुळे राज्यावर शोककळा पसरली आहे.