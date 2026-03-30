साताऱ्यातील तासवडे एमआयडीसीत केमिकल फॅक्ट्रीत भीषण स्फोटानंतर आग, सुदैवाने जीवितहानी नाही

सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील तासवडे एमआयडीसी परिसरातील एका रासायनिक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यात सोमवारी सकाळी जोरदार स्फोट होऊन भीषण आग लागली. या घटनेमुळे संपूर्ण औद्योगिक परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारखान्याच्या आत झालेल्या स्फोटानंतर आग वेगाने पसरली. घटनेची माहिती मिळताच अनेक अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तासन्‌तास प्रयत्न सुरू होते. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, आकाशात उसळणारा दाट धूर दूरवरूनही दिसत होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर जखमी झाल्याची नोंद नाही. मात्र स्फोटाच्या वेळी कारखान्यात किती कामगार उपस्थित होते, याची खातरजमा केली जात आहे. या आगीत कारखान्याच्या इमारती, कच्चा माल आणि तयार मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून कारखान्याचा काही भाग पूर्णपणे जळून खाक झाला आहे.

या प्रकरणी प्राथमिक तपासात शॉर्ट सर्किटमुळे स्फोट झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, मात्र नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैशाली कडूकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सविस्तर तपास सुरू आहे.

खबरदारीचा उपाय म्हणून जवळील इतर औद्योगिक युनिट्स रिकामी करण्यात आली होती. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्निशमन दलाचे प्रयत्न सुरू होते.

