मुंबईच्या महापौरपदी खुल्या प्रवर्गातील महिला; ठाण्यात एससी, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये एसटी

महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील 29 महापालिकांचे कारभारी कोण असतील यावर महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढून राज्य सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले. सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मुंबईच्या महापौरपदी खुल्या प्रवर्गातील महिला विराजमान होणार आहे. ठाण्याचे महापौर पद हे एससी महिला तर कल्यण-डोंबिवलीचे महापौर पद हे एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. राज्यातील 29पैकी 15 महापालिकांत महिला महापौर होणार आहेत.
महानगरपालिकेतील सत्तास्थापनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असणाऱया महापौर पदाचे आरक्षण गुरुवारी जाहीर झाले. नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील अडीच वर्षांसाठी आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी एकच पद आरक्षित झाले आहे. अनुसूचित जाती (एससी)प्रवर्गासाठी 3 पदे आरक्षित झाली असून त्यापैकी 2 पदे महिलांसाठी आरक्षित आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गासाठी 8 पदे आरक्षित झालेली असून त्यापैकी 4 पदे महिलांसाठी आरक्षित झाली आहेत. उर्वरित 17 महापालिकांमधून 9 पदे सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी तर 8 पदे खुला (सर्वसाधारण) या प्रवर्गासाठी असल्याचे जाहीर करण्यात आले. चंद्रपूर महापालिका महापौर पद सलग पाचव्यांदा महिलासाठी राखीव झाले आहे. चंद्रपूर महापालिका 2012मध्ये स्थापन झाली. पहिले महापौर पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव निघाले होते.
असे असेल आरक्षण
- खुला प्रवर्ग 17
- ओबीसी 08
- एसटी 01
- एससी 03
- अनुसूचित जमाती ः कल्याण-डोंबिवली
- अनुसचित जाती ः ठाणे (सर्वसाधारण) जालना, लातूर (महिला)
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) ः जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर, अकोला
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी सर्वसाधारण) ः
पनवेल, इचलकरंजी, कोल्हापूर, उल्हासनगर
सर्वसाधारण (महिला) – मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, पुणे, धुळे, नांदेड-वाघाळा, मालेगाव, नागपूर, नाशिक
सर्वसाधारण प्रवर्ग – छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, सांगली- मिरज-कुपवाड, अमरावती, वसई-विरार, सोलापूर, पिंपरी-चिंचवड, भिवंडी-निजामपूर