अकोल्यात दोन गटात तुफान राडा; दगडफेक आणि जाळपोळीत 17 जखमी, एकाचा मृत्यू, शहरात कलम 144 लागू

अकोल्यामध्ये शनिवारी रात्री दोन गटामध्ये तुफान राडा झाला. किरकोळ वादाचे पर्यवसन हाणामारीमध्ये झाले आणि यानंतर दंगल उसळली. दोन्ही बाजुने तुफान दगडफेक झाली, वाहनं पेटवण्यात आली आणि एका घरालाही आग लावण्यात आली. रात्री साडे अकराच्या सुमारास जुन्या शहर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडला. यामुळे शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोशल मीडियावरील एका पोस्टमुळे हा प्रकार घडला आहे. वादग्रस्त पोस्टमुळे आधी किरकोळ वाद झाला. या वादाचे रुपांतर हिंसक हाणामारीमध्ये झाले. हिंसक जमावाने दुचाकी, चारचाकींची तोडफोड आणि जाळपोळ केली. यादरम्यान एका घराला आगही लावण्यात आली. या हिंसक हाणामारीमध्ये 17 जण जखमी झाले असून एका मृत्यू झाला आहे. जखमींमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्याचाही समावेश आहे. ‘एबीपी माझा’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

रात्रीच्या सुमारास अचानक झालेल्या या घटनेमुळे शहरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत हिंसक जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जमावाने पोलीस व्हॅन आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांवरही दगडफेक केली. तसेच दुचाकी आणि चारचाकींच्या काचा फोडल्या. त्यामुळे हिंसक जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. तसेच हवेत गोळीबार केल्याचेही वृत्त आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत 15 जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

कलम 144 लागू

‘किरकोळ वादातून दोन गटांमध्ये हिंसक हाणामारी झाली असून हिंसक जमावाने काही वाहनांचे नुकसान केले आहे. परिस्थिती सध्या नियंत्रणात आहे’, अशी माहिती अकोल्याचे एसपी सुंदीप घुगे यांनी दिली. तर शहरामध्ये कलम 144 लागू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी दिली. तसेच खबरदारीचा उपाय म्हणून शहरात मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला असून राज्य राखीव दलाच्या दोन तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

“Following the violent clashes in Akola, Section 144 has been imposed in the city,” says Akola Collector Neema Arora

