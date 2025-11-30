महेश मांजरेकरांचे 29 वर्षांनी रंगभूमीवर पुनरागमन, भरत जाधव सोबत रंगणार अभिनयाची जुगलबंदी

Marathi Play: मराठी माणूस आणि नाटक हे अतूट समीकरण आहे. मराठी रंगभूमीवर येत असलेली दर्जेदार नाटकं ही मराठी माणसाचा जीव की प्राण आहेत. म्हणूनच काळ कितीही बदलला तरी आजही मराठी नाटकाला हाऊसफुल्लची पाटी लागते, हेच रंगभूमीच्या यशाचं गमक आहे. येत्या 19 डिसेंबरला रंगभूमीवर ‘शंकर जयकिशन’ नावाचं विनोदाची खमंग फोडणी असलेलं एक नाटक रंगभूमीवर येणार आहे. वडील आणि मुलीचं गुंतागुंतीचं नातं तसेच त्यांच्या नात्यामध्ये दडलेली कटुता आणि अचानक त्यांच्या आयुष्यात एका व्यक्तीच्या येण्याने झालेला बदल असे विविध भावभावनांचे कंगोरे आपल्याला या नाटकात पाहायला मिळणार आहेत.

‘शंकर-जयकिशन’ हे नावाप्रमाणेच अतिशय हटके आणि मजेदार नाटक असणार आहे. या नाटकामध्ये प्रमुख भूमिकेत भरत जाधव आणि महेश मांजरेकर ही जोडगोळी पाहायला मिळणार आहे. तब्बल 29 वर्षांनंतर महेश मांजरेकर यांचे रंगभूमीवर पुनरागमन होत असल्याने हे नाटक त्यांच्यासाठी खूप खास आहे.

या नाटकाच्या दिग्दर्शनाची धुरा ही सुरज पारसनीस याने लीलया पेलली आहे. नाटकाबद्दल बोलताना तो म्हणाला, हा मनाला भिडणारा विषय आहे. प्रत्येकजण या विषयाशी रिलेट करु शकेल असाच हा विषय आहे.

नाटकाचे निर्माते अभिनेते भरत जाधव या नाटकाबद्दल म्हणाले की, हे नाटक माझ्यासाठी खूप खास आहे. कारण यावेळी मी गुरुतुल्य असलेल्या व्यक्तीसोबत काम करत आहे. महेश मांजरेकर हे मला कायम गुरुस्थानी होते आणि राहतील. त्यामुळे नाटकामध्ये काम करताना त्यांना अरे तुरे करताना प्रचंड दडपण आलेले होते. त्यांच्यासोबत आपण काम करतोय हेच माझ्यासाठी आनंदाची बाब आहे. या नात्यामधून दोन मित्रांची केमिस्ट्री आणि त्यासोबतच वडिल आणि मुलीच्या नात्यातील गुंफण प्रेक्षकांना पाहता येईल.

महेश मांजरेकर या नाटकासंदर्भात बोलताना म्हणाले, हे नाटक वाचून मी लगेच हो म्हटलं इतकं हे नाटक मला आवडलं. माझ्या स्वभावाच्या अगदी विरुद्ध या नाटकामध्ये माझा रोल आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी हेच खरं मोठ्ठं आव्हान होतं. तब्बल 29 वर्षांनंतर मी रंगभूमीवर एक कलाकार म्हणून परत येत आहे. त्यामुळे ही माझ्यासाठी फार भावनिक बाब आहे. भरत हा माझा आवडता कलाकार आहे. त्याच्यासोबत मी अनेकवेळा काम केलं आहे. त्याच्या अभिनयाचा तसेच त्याच्या प्रामाणिकपणाचा मला कायम आदर आहे. आमची ही केमिस्ट्री रसिक प्रेक्षकांनाही नक्की आवडेल यात दुमत नाही.

शंकर जयकिशन या नाटकाचे लेखन हे विराजस कुलकर्णी याने केलं असून, क्षितिज पटवर्धन यांचं गीत नाटकाला लाभलं आहे. नाटकामध्ये भरत जाधव यांच्या मुलीच्या भूमिकेत शिवानी रांगोळे आहे. या नाटकाचा शुभारंभ 19 डिसेंबर रोजी विलेपार्ले येथील दिनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह येथे होणार आहे.

