महिंद्रा कंपनीतील कामगारांना भरघोस पगारवाढ; कामगारांनी मानले शिवसेनेचे आभार

सामना ऑनलाईन
|

भारतीय कामगार सेनेच्या प्रयत्नामुळे इगतपुरी येथील महिंद्रा पंपनीतील कामगारांच्या पगारात 17,500 रुपयांची घशघशीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून त्यांनी भारतीय कामगार सेनेचे आभार मानले आहेत.

भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते-खासदार अरविंद सावंत यांच्या पुढाकाराने वेतनवाढीचा करार झाला. यासाठी संयुक्त सरचिटणीस प्रकाश नाईक यांनी युनिटचे स्थानिक पदाधिकारी भगवान हडोळे, अर्जुन भोसले आणि अन्य सहकाऱयांनी विशेष परिश्रम घेतले.

करारावेळी महिंद्राचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष विनय खानोलकर, एचआर हेड संग्राम देशमुख, युनिटचे प्रमुख राजेश खानोलकर, महाव्यवस्थापक उमाशंकर यादव, संदीप गिजरे आणि सहकारी तसेच भारतीय कामगार सेनेच्या वतीने संयुक्त सरचिटणीस प्रकाश नाईक, दिलीप जाधव, युनिटचे अध्यक्ष भगवान हडोळे, अर्जुन भोसले, अंकुश बकाल, संदीप विश्वकर्मा, रमेश अहिरे आणि अन्य पदाधिकारी तसेच शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख निवृत्ती जाधव उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत 36 हजार 528 दुबार मतदार; मतदान करण्यापूर्वी हमीपत्र द्यावे लागणार

गोरेगाव पूर्व येथील रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करा! शिवसेनेने पालिका अधिकाऱ्यांसोबत केली पाहणी

डोंबिवलीत मराठी तरुणीच्या स्टॉलवर कारवाईचा बडगा; व्हायरल व्हिडीओमुळे वादाची ठिणगी

महाराष्ट्रातील वनसंवर्धन संकटात; गेल्या सहा वर्षांत 54 टक्के क्षेत्रालाच आरक्षित वनाचा दर्जा

एल्फिन्स्टन पूल पाडण्यासाठी 12 तास रेल्वे वाहतूक बंद ठेवणार! मध्य रेल्वे सुधारित प्रस्ताव पाठवणार, कमीत कमी लोकल ट्रेन रद्द करण्याचे नियोजन

न्यू हॉलीवूड – हिंसेची उकल

शैलगृहांच्या विश्वात – कुमारी पर्वतातील शैलगृहे

साय-फाय – इराणच्या इंटरनेट स्वातंत्र्याला स्टारलिंकचे सहाय्य

संस्कृतायन – आक्रमण की प्रतीक्षा?