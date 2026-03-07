Thane crime news – अंदाधुंद गोळीबाराने मुंब्रा हादरले; फिल्मी स्टाईल पाठलाग करून पोलिसांनी आरोपीला पकडले

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मुंब्रा कौसा येथील अरमान सोसायटी परिसरात शनिवारी पहाटे अंदाधुंद गोळीबार झाला. या घटनेने मुंब्रा शहर अक्षरशः हादरले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी फिल्मी स्टाईल पाठलाग करून आरोपीला अटक केली आहे. शहाबाद उर्फ शब्बू कुरेशी (वय – 28) असे आरोपीचे नाव असून तो मुंब्रा येथील रहिवासी आहे.

आरोपी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर दिल्लीतील जाफराबाद परिसरातील चार पोलीस ठाण्यांमध्ये विविध गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. तसेच तो यापूर्वी तिहार कारागृहात 8 वर्षे शिक्षा भोगून आला आहे. दरम्यान, या गोळीबारात दोन जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.

मुंब्राच्या कौसा परिसरातील अल्मास कॉलनी येथील अरमान सोसायटी राहणारे नदीम खान उर्फ बाबा खान (वय – 45) यांच्या घराबाहेर एक तरुणाने गोळीबार केला. पहाटे पावणे पाचच्या सुमारास त्याने एका कारवर दोन गोळ्या झाडल्या व एक गोळी हवेत फायर केली. याबाबत पोलिसांना माहिती मिळताच बिट क्रमांक 3 चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तेजस सावंत, सोनवणे व तपास पथकाने घटनास्थळी पोहचले. त्यावेळी हल्लेखोर आचार गल्ली येथील भंगार गोदामाजवळ लपून बसल्याचे त्यांना समजले.

पथक तेथे पोहोचताच हल्लेखोराने दोन पिस्टल बाहेर काढल्या आणि पोलिसांच्या दिशेने गोळीबार करत पळ काढला. फिल्मी स्टाईलने हवेत गोळीबार करत तो पळत होता आणि पोलीस त्याचा पाठलाग करत होते. पोलीस मागावर असल्याचे पाहून त्याने पुन्हा पोलिसांच्या दिशेने दोन गोळ्या झाडल्या. या अंधाधुंद गोळीबारामध्ये दोन जण जखमी झाले. त्या दोघांवर मुंब्र्यातील काळसेकर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

अखेर पोलिसांना हल्लेखोर शहाबादला पकडण्यात यश मिळाले. त्याच्याकडून पोलिसांनी दोन पिस्तूल, चार जिवंत काडतुसे आणि चार मॅगझिन जप्त केल्या आहेत. या हल्ल्यात त्याच्या आणखी एका साथीदाराचा सहभाग असल्याचे पोलीस तपासात समोर आले असून त्याचा शोध पोलिसांनी सुरू केला आहे. एवढा मोठा शस्त्रसाठा त्याने कशासाठी आणला होता व कोणत्या कारणासाठी आणला होता याचा तपास करत आहेत. या हल्ल्यानंतर नदीम खान यांच्या घरासमोर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून परिसरातील परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानी चांगले ‘ॲक्टर’ आहेत! रशियन तेल खरेदीवरून अमेरिकन मंत्र्यांचे खोचक विधान, काँग्रेसने ‘कॉम्प्रोमाइज्ड PM’ म्हणत मोदींना डिवचले

“राज्यातील अहंकारी सरकारला घोडेबाजाराचा छंद लागलाय, प्रत्येक निवडणूक पैशाच्या ताकदीवर…”, संजय राऊत यांचा हल्लाबोल

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नको, हमीभाव हवाय; युद्धामुळे दुबईच्या बंदरावर माल सडतोय, त्या नुकसानीचं काय? संजय राऊत यांचा सवाल

यही रात अंतिम है… इराणसाठी आजची रात्र ‘काळरात्र’ ठरणार; आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला होणार, अमेरिकेच्या इशाऱ्याने जगभरात खळबळ

चोरट्यांनी दोन किलो सोने-चांदी पळवले

हैदराबादच्या हवामान खात्याला बॉम्बने उडवण्याची धमकी

Maharashtra Budget 2026 – मोठे आकडे, पोकळ घोषणा, विरोधी पक्षांचा जोरदार हल्ला

Latur accident – औसा-तुळजापूर महामार्गावर भीषण अपघात, BMW कारची ट्रक-कंटेनरला धडक, चौघे जागीच ठार

युद्धाच्या झळा; सर्वसामान्यांना महागाईचा चटका! घरगुती गॅसच्या दरामध्ये मोठी वाढ, व्यावसायिक सिलिंडरही 115 रुपयांनी महागला