संतोष देशमुख यांच्या आरोपीला पाठिशी घालणाऱ्यांची जिरवणार, मनोज जरांगे यांचा धनंजय मुंडेंवर हल्लाबोल

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या करणार्‍या आरोपीला पाठीशी घालणार्‍या धनंजय मुंडेंची जिरवल्याशिवाय मराठा समाज स्वस्थ बसणार नाही. गुन्हेगारांचे समर्थन करणे हा निर्लज्जपणाच आहे. यांना आरोपीची आठवण येते, मग संतोष देशमुखांच्या लेकरांना बापाची आठवण येत नसेल का? असा सवाल मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला.

मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या निर्घृण हत्येला आज एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी देशमुख कुटुंबियांनी स्व. संतोष देशमुख यांच्या स्मरणार्थ मस्साजोग येथे कीर्तनाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यावेळी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे, विधान परिषदेचे माजी सभापती अंबादास दानवे, खासदार बजरंग सोनवणे, आमदार सुरेश धस, संदीप क्षीरसागर यांच्यासह राज्यभरातून लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले होते.

यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले की, आरोपींना फासावर लटकविल्याशिवाय संतोष देशमुख यांना खर्‍या अर्थाने श्रद्धांजली मिळणार नाही. निर्लज्ज लोकांना आरोपींची आठवण येते, संतोष देशमुखांच्या लेकरांना आपल्या बापाची आठवण य्aोत नसेल का? तुम्ही खचू नका, देशमुख कुटुंब खचले तर गाव खचेल, राज्यातील तरुण खचेल. मराठा समाज कायम तुमच्या पाठीशी आहे. हा लढा शेवटपर्यंत तेवत ठेवण्याचा निर्धार जरांगे यांनी व्यक्त केला.

वाल्मीक कराडला फासावर लटकवा : आमदार क्षीरसागर

श्रद्धांजली वाहताना आमदार संदीप क्षीरसागर यांनी वाल्मीक कराडला फासावर लटकवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. वाल्मीक कराडला फाशी होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही. आम्ही सुरुवातीपासूनच वाल्मीक कराडच्या सीडीआरची मागणी करत आहोत. सीडीआर काढल्यास कोणी कोणी मदत केली हे स्पष्ट होईल. आजही देशमुख कुटुंबियांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत, असे म्हणत, फरार आरोपी कृष्णा आंधळे जिवंत असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

