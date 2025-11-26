‘बे दुणे तीन’ चा ट्रेलर झळकला, 05 डिसेंबर 2025 रोजी प्रीमियर

‘बे दुणे तीन’ चा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे, ज्याचा प्रीमियर 05 डिसेंबर 2025 रोजी होणार आहे. वृषांक प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि अथर्व सौंदणकर व हिमांशू पिले दिग्दर्शित ही मालिका पालकत्व स्वीकारणाऱ्या एका तरुण जोडप्याच्या (अभय आणि नेहा) आयुष्यातील भावनिक आणि विनोदी प्रवासाची कथा आहे.
या कथानकात अभय आणि नेहा यांना एक नव्हे, तर तीन बाळं होणार असल्याचे कळल्यावर त्यांचे आयुष्य पूर्णपणे बदलते. दीक्षा केतकर आणि विराजस कुलकर्णी मुख्य भूमिकेत आहेत, तसेच शुभांकर एकबोटे, क्षितिश दाते, पुष्करराज चिरपुटकर आणि शिवाणी रांगोळे यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत.
ZEE5 च्या बिझनेस हेड, हेमा व्ही.आर. यांच्या मते, ही मालिका खऱ्या आयुष्यातील नातेसंबंधातील आनंद आणि अनागोंदी दर्शवते. वृषांक प्रॉडक्शन्सच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, तीन बाळांची कल्पना आयुष्यातील अनिश्चितता आणि विनोदाचे प्रतीक आहे.
दिग्दर्शक जोडी अथर्व सौंदणकर आणि हिमांशू पिले यांनी सांगितले की, त्यांनी अभय आणि नेहाच्या नात्यातील गोड-तिखट क्षण कॅमेऱ्यात टिपले आहेत. अभयची भूमिका साकारणारा क्षितिश दाते म्हणाला की, हे पात्र प्रेम, जबाबदारी आणि उत्साहाचे मिश्रण आहे आणि ही कथा प्रत्येकाला आपलीशी वाटेल.
‘बे दुणे तीन’ ही मालिका विनोद, भावना आणि वास्तववाद यांचा संगम आहे, जी कुटुंबांशी आणि जोडप्यांशी नक्कीच जोडली जाईल.