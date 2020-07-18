Video – बातम्या वाचता वाचता दात पडला, वृत्तनिवेदिकेने शेअर केला व्हिडीओ

24 तास बातम्या देणाऱ्या वृत्तवाहिन्यांमध्ये वृत्तनिवेदिका देखणे असाव्यात असा अट्टहास असतो. यासाठी चांगली वेशभूषा, मेकअप, केशरचना केली जाते. काही वृत्तनिवेदिका या हाडाच्या पत्रकार असतात आणि कोणत्याही स्थितीमध्ये त्या आपला तोल ढळू न देता बातम्या वाचण्याचे काम चोखपणे बजावतात. एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्तनिवेदिकेचा बातम्या वाचत असताना अचानक दात पडला. तो दात तिने हातात धरला आणि बाजूला ठेवत बातम्या वाचण्याचे तिचे काम सुरूच ठेवले.
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Нова “слава” прийшла звідки не чекали …. і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, “ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби”. Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати “іграшкою” навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і …. понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) – і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua
Maricha Padalko मारिया पडाल्को असं या वृत्तनिवेदिकेचे नाव आहे. ती युक्रेनच्या एका वृत्तवाहिनीमध्ये काम करते. कोरोनासंदर्भातील बातमीपत्र सुरू असताना अचानक तिचा दात बाहेर आला. तिने प्रसंगावधान राखत दात हातात धरून हळूच बाजूला ठेवला आणि ती बातम्या वाचत राहिली. तिने हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर शेअर केला असून त्यात तिने लिहिले आहे की यामुळेच लाईव्ह ब्रॉडकास्टींग हे अद्भुत आहे, कारण यात काहीही होऊ शकतं. या अवघड परिस्थितीतही तिने चेहऱ्यावरचे भाव ढळू दिले नाही, याबद्दल तिचं कौतुक केलं जात आहे.
20 वर्ष मारिया वृत्तनिवेदिकेचे काम करत आहे. आजपर्यंत आपल्यावर असा प्रसंग कधीच आला नसल्याचे तिने सांगितले आहे. मारिया ही 3 मुलांची आई असून 10 वर्षांपूर्वी तिचा दात तुटला होता. तिची मुलगी घड्याळासोबत खेळत असताना ते घड्याळ मारियाच्या दातावर आपटलं होतं, यामुळे तिचा दात तुटला होता.