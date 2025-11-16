निष्पक्ष आणि पारदर्शकतेने निवडणुका झाल्या असत्या तर निकाल वेगळे असते; मायावती यांचा दावा

बिहार विधानसभा निवडणूक निकालावर बहुजन समाज पक्षाच्या (बसपा) प्रमुख मायावती यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या म्हणतात की जर निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शकपणे आणि कोणत्याही दबावाशिवाय झाल्या असत्या तर निकाल वेगळे लागले असते. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत.
रामगड मतदारसंघ (कैमूर जिल्हा) येथे पक्षाचे उमेदवार सतीश कुमार सिंह यादव यांच्या विजयाबद्दल मायावती यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की प्रशासन आणि विरोधी पक्षांनी मतमोजणीच्या बहाण्याने या जागेवर बसपाविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कार्यकर्त्यांच्या धाडसाने आणि दृढनिश्चयाने हे “षड्यंत्र” उधळून लावले.
निवडणुकीत मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणाचा अभाव होता. निवडणूक प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असती तर निकाल वेगळे लागले असते. एनडीएच्या प्रचंड विजय आणि महाआघाडीच्या पराभवावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना, मायावतींच्या आरोपांमुळे एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. यावेळी एनडीएने अंदाजे ८५ टक्के स्ट्राइक रेट गाठला, तर विरोधी पक्ष असा दावा करत आहेत की ही “निष्पक्ष निवडणूक” नव्हती.