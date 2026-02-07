रविवारी छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते विद्याविहार या अप आणि डाऊन मार्गावर मेगा ब्लॉक

रविवार, 08 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील मध्य रेल्वे, हार्बर, ट्रान्सहार्बर आणि पश्चिम मार्गावर विविध ठिकाणी देखभाल कामांसाठी मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक गाड्या वळवण्यात येणार असून काही सेवा रद्दही राहणार आहेत.
मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई ते विद्याविहार या अप आणि डाउन स्लो मार्गावर सकाळी 10.55 ते दुपारी 3.55 या वेळेत ब्लॉक असेल. या काळात CSMTहून सुटणाऱ्या डाउन स्लो गाड्या फास्ट मार्गावर वळवण्यात येतील आणि त्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, सायन आणि कुर्ला येथे थांबतील. पुढे विद्याविहार येथे त्या पुन्हा स्लो मार्गावर जातील. त्याचप्रमाणे घाटकोपरहून सुटणाऱ्या अप स्लो गाड्याही विद्याविहार ते CSMT दरम्यान फास्ट मार्गावर वळवण्यात येतील आणि त्या कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा येथे थांबतील.
हार्बर मार्गावर वाशी ते पनवेल या अप आणि डाउन मार्गावर सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 या वेळेत ब्लॉक राहील. त्यामुळे पनवेलहून CSMTकडे जाणाऱ्या काही अप गाड्या तसेच CSMTहून पनवेल किंवा बेलापूरकडे जाणाऱ्या काही डाउन गाड्या रद्द राहणार आहेत. मात्र या कालावधीत CSMT ते वाशी दरम्यान विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येणार आहेत.
ट्रान्सहार्बर मार्गावरही सकाळी 11.05 ते दुपारी 4.05 या वेळेत ब्लॉक असल्याने या कालावधीत फक्त ठाणे ते वाशी दरम्यानच सेवा सुरू राहील. पनवेलहून ठाण्याकडे आणि ठाण्याहून पनवेलकडे जाणाऱ्या काही गाड्या रद्द करण्यात येणार आहेत. उरण मार्गावर मात्र कोणताही ब्लॉक नसून सेवा नियमित सुरू राहतील.
पश्चिम मार्गावर सांताक्रूझ ते गोरेगाव दरम्यान अप आणि डाउन स्लो मार्गावर सकाळी 10.00 ते दुपारी 3.00 या वेळेत पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभालीसाठी हा ब्लॉक घेण्यात येत आहे. या कालावधीत सर्व स्लो गाड्या फास्ट मार्गावरून चालवल्या जातील. त्यामुळे विलेपार्ले आणि राम मंदिर स्थानकांवर या गाड्यांना थांबा मिळणार नाही. मात्र चर्चगेट ते गोरेगाव दरम्यान हार्बर मार्गावरील सेवा उपलब्ध राहतील. या ब्लॉकमुळे काही उपनगरी गाड्या रद्द राहतील, तर काही बोरीवली आणि अंधेरी गाड्या हार्बर मार्गावरून गोरेगावपर्यंतच चालवल्या जातील. या पार्श्वभूमीवर रविवारी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी वेळापत्रक तपासूनच प्रवास करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.