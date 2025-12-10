मायक्रोसॉफ्ट हिंदुस्थानात 17.5 अब्ज डॉलर्स गुंतवणार

सामना ऑनलाईन
|

मायक्रोसॉफ्टचे सीईओ सत्या नाडेला यांनी हिंदुस्थानात 17.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली आहे. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर नाडेला यांनी याबाबत पोस्ट केली. यातून एआयसाठी पायाभूत सुविधा व काwशल्य विकसित केले जाणार आहे.

गळ्यात कापसाच्या माळा घालून विरोधकांचे आंदोलन

नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱया दिवशी गळ्यात कापसाच्या माळा आणि हातात कापसाची रोपे घेऊन विरोधकांनी विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन केले. शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे हे आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘आमदार मोजतात पैसे, शेतकऱ्यांना देत नाहीत पैसे, शेतकरी उपाशी… सरकार तुपाशी’, अशा घोषणा देत आमदारांनी परिसर दणाणून सोडला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

शिवसेनेच्या मनीबॉम्बवर शिंदे गटाचा आमदार घायाळ, हिवाळी अधिवेशनात वातावरण तापले; पैशांच्या बंडलांसोबत दिसणारा ‘तो’ आमदार कोण? अंबादास दानवे यांच्या व्हिडीओमुळे उडाली खळबळ

निवडणूक आयोग बनलाय सरकारच्या हातचे बाहुले! राहुल गांधी यांचे संसदेत वादळ

लाडक्या बहिणींना विरोध कराल तर घरी बसावे लागेल! फडणवीसांनी आपल्याच आमदाराला बजावले

supreme court

वडिलांच्या नव्हे, आईच्या जातीच्या आधारे मुलीला मिळणार एससी प्रमाणपत्र; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवर शिवरायांचा पुतळा बसवणार, शिवसेनेच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर सरकार नमले

हिंदुस्थानी तांदूळ शिजू देणार नाही, आणखी टॅरिफ लादण्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला इशारा

महापालिकेच्या मतदारयाद्या; हरकती आणि सूचनांसाठी 15 डिसेंबरची मुदत

सरन्यायाधीशांवर बूट भिरकावणाऱ्या वकिलाला चपलेने मारले!

बाबा आढाव अनंतात विलीन