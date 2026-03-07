तुमच्या कामाशी काम ठेवा, रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून कमल हासन यांचे डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुले पत्र

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

दाक्षिणात्य सुपरस्टार आणि मक्कळ नीधी मय्यम (MNM) पक्षाचे अध्यक्ष कमल हासन यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना कडक शब्दांत सुनावले आहे. रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून हिंदुस्थानला दिलेल्या धमकीवजा सूचनेनंतर हासन यांनी ट्रम्प यांना “तुमच्या कामाशी काम ठेवा” (Mind your own business) असे खडेबोल सुनावले आहेत.

नुकतेच अमेरिकेने हिंदुस्थानी तेल कंपन्यांना रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी ३० दिवसांची तात्पुरती सवलत जाहीर केली होती. अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरींनी असेही म्हटले होते की, हिंदुस्थान हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार असून भविष्यात नवी दिल्ली अमेरिकेकडून तेलाची खरेदी वाढवेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या या भूमिकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कमल हासन यांनी हिंदुस्थानच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा उचलून धरला.

कमल हासन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर ट्रम्प यांना उद्देशून एक खुले पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले की, “आम्ही हिंदुस्थानी लोक एका स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचे नागरिक आहोत. दूरवरच्या परकीय किनाऱ्यावरून येणारे आदेश पाळण्याचे दिवस आता संपले आहेत. कृपया तुमच्या क्षमतेनुसार तुमच्या स्वतःच्या कामाशी काम ठेवा. दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधील परस्पर आदर हाच जागतिक शांततेचा पाया असू शकतो.”

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

खामेनी यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करणाऱ्यांची सुटका करा, मेहबूबा मुफ्ती यांची सरकारकडे मागणी

राष्ट्रपतींचा सन्मान करते, पण ५० वेळा येणार तर प्रत्येकवेळी कार्यक्रमाला येणं शक्य नाही; ममतांची तीखट प्रतिक्रिया

अमेरिकेसमोर झुकणार नाही, दोन वर्षे लढण्याची तयारी; हिंदुस्थानातील इराणच्या राजदूतांचा इशारा

एलपीजी दरवाढीवरून आम आदमी पक्षाचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत हजारों जहाजे अडकली; इंधन कोंडीमुळे जागतिक महायुद्धाचा धोका वाढला

छत्तीसगडमधील १२५ नक्षलवाद्यांनी टाकली शस्त्रे; हैदराबादमध्ये १३० जणांचे सामूहिक आत्मसमर्पण

महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, विद्यार्थिनींना १००० रुपये, केरळममध्ये काँग्रेसच्या सहा मोठ्या ‘गॅरंटी’

Petrol Diesel Price News – देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढणार? समोर आली मोठी अपडेट

Iran Israel War – LPG सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल, गृहिणींच गणित बिघडणार