मिरजोळे एमआयडीसीतील वेश्याव्यवसाय प्रकरणी प्लॉटमालकाला अटक

सामना ऑनलाईन
|

मिरजोळे एमआयडीसीत छापा टाकून पोलिसांनी वेश्याव्यवसायाचा पर्दापाश केला.ज्या प्लॉटवर हा वेश्याव्यवसाय सुरू होता त्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे. त्याला न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

 सुनीलकुमार असे त्या प्लॉटमालकाचे नाव असून त्याला न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तसेच संशयित नेपाळी महिलेच्या पोलीस कोठडीची मुदतही शनिवारी संपल्याने तिला न्यायालयात पुन्हा हजर करण्यात आले असता तिच्याही पोलीस कोठडीत दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे.

एमआयडीसी येथील ई-69 हा प्लॉट सुनिलकुमारने 1991 मध्ये औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केला होता. या प्लॉटवर सदर नेपाळी महिला ही गेल्या 4 महिन्यांपासून वास्तवाला होती. तर पुणे येथील दोन महिला गेल्या 15 दिवसांपासून तिथे राहायला आल्या होत्या. त्या दोघींकडून नेपाळी महिला देहविक्रीचा व्यवसाय करून घेत होती. या दोन महिलांची स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाकडून देहविक्रीच्या व्यवसायातून मुक्तता केली. तर नेपाळी महिला आणि प्लॉट मालक पोलिस कोठडीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कौटुंबिक न्यायालयातील मीटर रुममध्ये आग; वद्या तत्परतेने मोठी दुर्घटना टळली

Photo – पुण्यातील रायरेश्वर पठार मनमोहक फुलांनी बहरलं

Latur News – बॅंकेसमोरून भरदिवसा 30 लाखांची रोकड पळवली, कारची काच फोडून अज्ञात पैसे घेऊन पसार

video

Video – आनंद मठाला स्वतःचे नाव दिले तेव्हा तुमचे हिंदुत्व कुठे गेले? राजन विचारे यांचा गद्दारांना सवाल

video

Video – महाराष्ट्रावर 90 दिवसांत 24 हजार कोटींचं कर्ज

दसऱ्याला सीमोल्लंघन करत मोहन भागवतांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बरखास्त करावा: हर्षवर्धन सपकाळ

video

Video – यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी चार गोष्टी अंगीकारा!

Ratnagiri News – वाटद पंचक्रोशीत वातावरण तापले, एमआयडीसी विरोधातील बॅनर फाडला

IND W vs AUS W …म्हणून हिंदुस्थानचा महिला संघ निर्णायक लढतीत निळ्या नाही तर गुलाबी जर्सीत उतरला मैदानात!