किळसवाणा प्रकार! पानमसाला खाऊन आमदार विधानसभेच्या हॉलमध्ये थुंकला, अध्यक्षांनी फटकारलं

पानमसाला खाऊन विधानसभेच्या हॉलमध्येच एका आमदाराने पिचकारी मारल्याचा किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारानंतर विधानभवन परिसरात गुटख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेतील हा प्रकार आहे. त्यानंतर विधानभवन परिसरात गुटखाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला.

उत्तर प्रदेश विधानभवन परिसरात पानमसाला, गुटख्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. विधानभवन परिसरात आमदार, कर्मचारी, अधिकारी यांच्यासह इतर कोणीही पानमसाला, गुटखा खाल्ल्यास त्याला 1000 रुपयांचा दंडही भरावा लागेल, असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना यांनी दिले.

#WATCH | Uttar Pradesh Assembly Speaker Satish Mahana says, “This morning I received information that in this hall of our Vidhan Sabha, some Member has spit after consuming pan masala. So, I came here and got it cleaned. I have seen the MLA in the video. But I do not want to… pic.twitter.com/znh8Oxyekp

— ANI (@ANI) March 4, 2025