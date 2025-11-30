मोदी सरकार लोकशाही आणि संसदीय परंपरा नष्ट करू इच्छित आहे – गौरव गोगोई

लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी रविवारी आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्ष लोकशाही, संसदीय परंपरा आणि शिष्टाचार नष्ट करू इच्छित आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशना आधी आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीला गौरव गोगोईही उपस्थित होते. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते असे म्हणाले आहेत.
माध्यमांशी संवाद साधताना गौरव गोगोई म्हणाले की, “हे अधिवेशन फक्त १९ दिवस चालते, त्यापैकी फक्त १५ दिवस चर्चेसाठी दिले जाऊ शकतात. हे कदाचित आतापर्यंतचे सर्वात लहान हिवाळी अधिवेशन असेल. असे दिसते की, सरकार स्वतः संसदेचे कामकाज थांबवू इच्छित आहे. आम्ही सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे, ज्यावर चर्चा झाली पाहिजे. दिल्लीतील स्फोटांमुळे आपल्या कायदा आणि गृह मंत्रालयाचे अपयश समोर आले आहे.”
गोगोई म्हणाले, दुसरा मुद्दा लोकशाहीची सुरक्षितता आहे. विविध राज्यांमध्ये निवडणुकांपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर निवडणूक आयोगाचा राजकीय पक्षपात स्पष्टपणे दिसून येतो. अशा परिस्थितीत निवडणूक प्रक्रिया संविधानानुसार चालेल का? मतदार याद्या आणि निवडणूक सुरक्षेबाबत चर्चा आवश्यक आहे. त्यांनी तिसरी मागणी आरोग्य सुरक्षेची सांगितली, विशेषतः वेगाने वाढणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उभे केले.
गोगोई यांनी पुढे म्हटले की, “चौथा मुद्दा आर्थिक सुरक्षेचा आहे. शेतकरी आणि मजुरांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत. पाचवा मुद्दा नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षणाचा आहे. देशात पूर, भूस्खलन आणि वादळे वाढत आहेत, परंतु यापासून बचावाची तयारी नाही.”