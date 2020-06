13 ते 15 जून दरम्यान मुंबईत मुसळधार पावसाची शक्यता, वाचा सविस्तर बातमी

10 जूनपर्यंत म्हणजे आज मान्सून राज्यात दाखल होणार असून तळ कोकणामध्ये पावसाला आजपासून सुरुवात होईल असा अंदाज आहे. पुढच्या 3 दिवसात मोसमी पाऊस मुंबईपर्यंत धडक मारेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 13 ते 15 जून या तीन दिवसांत मुंबईमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. स्कायमेट या खासगी हवामान संस्थेने हा अंदाज वर्तवला आहे.

Monsoon’s first low making an entry. Mumbai looks like your first big one is coming. 13/14/15 of June. Will keep you posted. #mumbairains ⁦@SkymetWeather⁩ pic.twitter.com/vc5a8ZNANC

— Jatin Singh (@JATINSKYMET) June 10, 2020