मुंबई एटीएसची मोठी कारवाई, विकास दुबेच्या दोन साथीदारांना ठाण्यात अटक

उत्तर प्रदेशमधील कानपुर येथे 8 पोलिसांच्या हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी विकास दुबे याच्या दोन साथीदारांना ठाण्यात अटक करण्यात आली आहे. मुंबई एटीएसने ही कारवाई केली आहे. अरविंद उर्फ गुड्डन रामविलास त्रिवेदी (वय – 46) आणि सुशीलकुमार उर्फ सोनू सुरेश त्रिवेदी (वय – 30) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत.

विकास दुबे आणि त्याच्या साथीदारांनी 2 जुलै रोजी पोलिसांवर केलेल्या हल्ल्यात 8 पोलीस शहीद झाले होते. या प्रकरणी त्याच्यावर आणि साथीदारांवर चौबेपूर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल आहे. विकास दुबे याचा एन्काऊंटरमध्ये याआधीच खात्मा झाला असून त्याचे साथीदार ठाण्यात आल्याची खबर दहशतवाद विरोधी पथकाला मिळाली. यानंतर मुंबई एटीएसने त्यांना अटक केली.

#KanpurEncounter case: Anti-Terrorism Squad (ATS) Juhu Unit, Mumbai today arrested one accused Arvind alias Guddan Ramvilas Trivedi (in file pic with Vikas Dubey) & his driver Sonu Tiwari, in Thane. pic.twitter.com/bjFNsJk8FH

