मुंबई-गोवा महामार्गावर ओणीजवळ अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू

सामना ऑनलाईन
|

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 वर राजापूर तालुक्यातील ओणी नजीक अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना शनिवारी पहाटे घडली आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, वाहनाच्या जोरदार धडकेमुळे बिबट्याच्या तोंडाला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि त्यातच त्याचा जीव गेला. या घटनेमुळे वन्यजीवप्रेमींमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवार दिनांक 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी पहाटे 3 च्या सुमारास मौजे ओणी (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी) येथे लांजा ते राजापूर मार्गावरील राष्ट्रीय महामार्ग 66 वर एक वन्यप्राणी मृत अवस्थेत पडल्याची माहिती राजापूर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अमित यादव यांनी तात्काळ वनविभागाला दूरध्वनीद्वारे दिली. माहिती मिळताच राजापूर वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परिक्षेत्र वन अधिकारी, रत्नागिरी यांना कळवून तातडीने सर्व स्टाफसह घटनास्थळी धाव घेतली.

वनविभागाने पाहणी केली असता, लांजा ते राजापूर जाणाऱ्या महामार्गाच्या उजव्या बाजूला एक नर बिबट निपचित पडलेला आढळून आला. जवळ जाऊन पाहणी केली असता, अज्ञात वाहनाच्या धडकेमुळे बिबट्याच्या तोंडाला आणि डोक्याला गंभीर इजा झाल्याचे दिसून आले. या गंभीर जखमांमुळेच त्याचा मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वनविभागाने नोंदवला आहे.

यानंतर, पशुधन विकास अधिकारी वैभव चोपडे, राजापूर यांनी सदर मृत बिबट्याचे शवविच्छेदन केले. बिबट्या हा नर जातीचा असून त्याचे अंदाजे वय ३ ते ४ वर्षे होते, अशी माहिती वनविभागाने दिली आहे. याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करून कायदेशीर कागदपत्रे तयार करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते संगीतकार श्रीकांत ठाकरे म्युझिक स्टुडिओचं उद्घाटन

Photo – काळे वस्त्र, गळ्यात रुद्रांक्षांच्या माळा, केसांच्या जटा… प्रसिद्ध अभिनेत्याला या लूकमध्ये पाहून बसेल धक्का

Photo – उद्धव ठाकरे यांचे पुण्यातील शहर शाखाप्रमुख व पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

video

Video – लडाखमध्ये वांगचुक यांची चूक असेल तर, मणिपूरमध्ये कोण चुकलं? मणिपूर का पेटलं? – उद्धव ठाकरे

10 ऑक्टोबरचा ओबीसी महामोर्चा होणारच! ओबीसी संघटना ठाम

video

Video – 2012 ला रामदास कदम कुठल्या बाकड्यावर झोपले होते, हा बाकडा मी शोधतोय!

video

Video – पद व पैशासाठी एखादी व्यक्ती किती खालच्या पातळीवर जाऊ शकते हे रामदास कदम यांनी दाखवलं!

Kokan News – परदेशांतील रत्नांग्रीकरांची यंदा हॅप्पी दिवाळी! घरात बनवलेला खमंग फराळ पोस्टाने परदेशात पाठवता येणार

पालकमंत्री विमानात, नागरिक खड्ड्यात! रत्नागिरीकरांसाठी शिवसेना उतरली रस्त्यावर