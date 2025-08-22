Mumbai News – तांत्रिक बिघाडामुळे एअर इंडियाचे मुंबई-जोधपूर विमानाचे उड्डाण रद्द

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईहून जोधपूरला जाणाऱ्या एअर इंडिया विमान उड्डाणादरम्यानच रद्द करण्यात आले. काही ऑपरेशनल समस्यांमुळे विमान उड्डाणादरम्यान थांबवण्यात आले. प्रवाशांना तात्काळ विमानातून उतरवून गेटवर परतण्यास सांगण्यात आले. यानंतर काही वेळाने प्रवाशांना दुसऱ्या विमानाने जोधपूरला रवाना करण्यात आले.

मुंबईहून जोधपूरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान AI645 शुक्रवारी सकाळी 9.25 वाजता उड्डाण करणार होते. विमानाने टेकऑफसाठी पूर्ण वेग घेतल्यानंतर अचानक मुंबई विमानतळाच्या टर्मिनल 2 वरील धावपट्टीवर थांबले. कॉकपिट क्रूने सुरक्षेच्या कारणास्तव टेकऑफ थांबवण्याचा निर्णय घेतला. प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत, कर्मचाऱ्यांनी मानक कार्यप्रणालींचे पालन केले, असे एअरलाइनने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Maharashtra Rain Update – बाप्पाच्या स्वागताला वरुणराजाची स्वारी! पुढील सात दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता

video

Video – मला, उद्धव ठाकरेंना फडणवीसांचा कॉल आलेला; राज्यपालांचा कारनामा उघड करत Sharad Pawar यांचा गौप्यस्फोट

Photo – जान्हवी म्हणते, सुन मेरे यार वे…

Ganeshotsav 2025 – जड वाहनांना लागणार ब्रेक! या तारखांना ठाणे आयुक्तालयाच्या हद्दीत No Entry

Mumbai News – सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवत 72 लाखांचा गंडा, बेस्ट कंडक्टर पित्यासह मुलावर गुन्हा दाखल

शेतकरी कर्जमाफीच्या फाईलवर सही करण्यास मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हाताला लकवा मारलाय का? काँग्रेसचा सवाल

PKL 2025 – ‘यू मुंबा’ची नवीन जर्सी लॉन्च, 10 वर्षानंतर पुन्हा विजेतेपद पटकावण्याचा निर्धार

White Owl in Kashi Vishwanath – काशी विश्वनाथ मंदिराच्या शिखरावर दिसलं पांढरं घुबड! काय आहेत याचे संकेत?

Ratnagiri News – चिपळूणमध्ये दोन अल्पवयीन बहिणींचा संशयास्पद मृत्यू, पोलिस तपास सुरू