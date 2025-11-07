मुंबईतली मेट्रो 2A चे भाडं वाढवण्याची शक्यता, केंद्राकडे प्रस्ताव

मुंबई मेट्रोच्या काही मार्गांवर तिकीटदर वाढविण्याचा मार्ग मोकळा करत, महाराष्ट्र सरकारने भाडे निर्धारण समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव राज्य सरकारने मागील महिन्यात मंजूर केला असून आता तो केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर ही समिती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केली जाईल.
भाडे पुनरावलोकनाचा परिणाम अंधेरी (पश्चिम)–दहिसर मेट्रो 2A आणि गुंडवली–दहिसर मेट्रो 7 या मार्गांवर होण्याची शक्यता आहे. हे दोन्ही मार्ग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारे चालवले जातात. ही समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव MMRDA ने यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात राज्य सरकारकडे पाठविला होता.
सध्या MMRDA च्या मेट्रो 2A आणि 7 मार्गांवरील भाडे 3 ते 12 किलोमीटरच्या अंतरासाठी 20 रुपये इतके आहे. तुलनेत, अद्याप विकासाच्या टप्प्यात असलेल्या भूमिगत मेट्रो 3 साठी 8 ते 12 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी 40 रुपये इतके उच्चतम भाडे प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे, मेट्रो 1 (वर्सोवा–घाटकोपर) या मार्गावर 8 ते 11.4 किलोमीटरच्या अंतरासाठी 40 रुपये भाडे आकारले जाते.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, MMRDA च्या मेट्रो मार्गांवरील भाडे मुंबईतील इतर मेट्रो मार्गांच्या तुलनेत अद्याप कमी आहे. हा फरक कमी करण्यासाठी आणि वाढत्या तुटीची भरपाई करण्यासाठी प्रशासन गंभीरपणे भाडे पुनरावलोकनाचा विचार करत आहे. भाडे निर्धारण समिती स्थापन झाल्यानंतरच नवीन दर निश्चित केले जाण्याची अपेक्षा आहे.