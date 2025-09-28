Mumbai News – मालाडमध्ये प्रॉपर्टीच्या वादातून गोळीबार, मित्राने केलेल्या गोळीबारात एक जखमी

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईतील मालाड परिसरात धक्कदायक घटना समोर आली आहे. प्रॉपर्टीच्या वादातून मित्रानेच मित्रावर गोळीबार केला. यात एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. जखमीवर जेजे रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कुरार गावमधील संजय नगरमध्ये शनिवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. घटनेनंतर आरोपी फरार झाला आहे. याप्रकरणी कुरार पोलिसात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलीस फरार आरोपीचा शोध घेत आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी आणि पीडित दोघेही मित्र आहेत. शनिवारी मध्यरात्री प्राॉपर्टीवरून दोघांमध्ये वाद झाला. हा वाद टोकाला गेला आणि एका मित्राने दुसऱ्यावर गोळी झाडली. यात पीडित गंभीर जखमी झाला. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमीला उपचारासाठी जेजे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. फरार आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना झाली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Jalna Rain – भोकरदन तालुक्यात मुसळधार पावसाचा धुडगूस! दहाही मंडळात अतीवृष्टी, पिकांचे प्रचंड नुकसान

Beed News गेवराई तालुक्यातील 32 गावांना पूराचा धोका, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यास सुरुवात

Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात सत्र सुरूच, हातखंबा येथे कारला आग

ISPL Season 3 – टेनिस बॉल टी-10 स्पर्धेचे बिगुल वाजले, सर्वोत्तम खेळाडूला नवी कोरी Porche 911 मिळणार; जाणून घ्या सर्व माहिती

Nanded News – आम्ही जगायचे की मरायचे ते सांगा; लोकप्रतिनिधींना फटकारत शेतकऱ्यांचा सामूहिक जलसमाधीचा प्रयत्न

Mumbai Amritsar Express – मुंबई-अमृतसर एक्सप्रेसच्या दोन डब्यांमधील कपलिंग तुटले, डाऊन मार्गावर 40 मिनिटे वाहतूक ठप्प

गुजरातमधील सूरत विमानतळावर दुर्घटना, लँडिंग करताना प्रशिक्षणार्थी विमान धावपट्टीवरून घसरले

Ahilyanagar Rain – सीना नदीला महापूर, शासकीय बंधारा फुटल्याने शेतजमीनी वाहून गेल्या; अधिकाऱ्यांचा पंचनामा करण्यास विलंब

Solapur Rain- पावसाचं थैमान… शेतकऱ्यांचा आक्रोश; राज्यकर्ते मात्र गरबा खेळण्यात व्यस्त, मिसेस मुख्यमंत्र्यांची पण हजेरी