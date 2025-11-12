Mumbai News – साफसफाई करताना सेप्टीक टँकमध्ये पडून कामगाराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|

सेप्टीक टँकची साफसफाई करताना टाकीत पडून एका कामगाराचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. मुंबईतील पवई येथील हिरानंदानी रुग्णालयासमोरील राज ग्रँड दोई इमारतीजवळ बुधवारी सकाळी ही घटना घडली. जखमीला उपचारासाठी हिरानंदानी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. फुलचंद कुमार असे जखमी कामगाराचे नाव आहे. मृत कामगाराची ओळख पटवण्याचे काम पोलीस करत आहेत.

अल्ट्रा टेक प्रायव्हेट लिमिटेडमधील दोन्ही कामगार सेप्टीक टँक साफ करण्यासाठी नेमले होते. साफसफाई करताना दोघे टँकमध्ये पडले. विषारी वायूमुळे गुदमरून एकाचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर अवस्थेत आहे. मुंबई अग्निशमन दलाला तात्काळ माहिती देण्यात आली. पोलीस, रुग्णवाहिका आणि वॉर्ड कर्मचारीही तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली.

दोन्ही कामगारांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यापैकी एकाला मृत घोषित करण्यात आले असून दुसऱ्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. मृत कामगाराची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई फिरायला आला अन् घात झाला, निर्माणाधीन इमारतीवरून सळई डोक्यात पडल्याने तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू

Digital Gold खरेदी करताय? सेबीने दिला सतर्कतेचा इशारा

रेल्वे मार्गावर पेट्रोलची पाईपलाईन फुटली, उरण ते खारकोपर दरम्यान रेल्वे वाहतूक स्थगित

शेअर बाजाराची बुल रन सुरू की नफा वसूली? जाणून घ्या तज्ज्ञांची मते…

drone camera

अमरावती: लग्नात नवरदेवाला चाकूने भोसकले; कॅमेरामॅनच्या ड्रोनने हल्लेखोरांचा २ किमीपर्यंत केला पाठलाग

हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी घरच्या घरी करा च्यवनप्राश, वाचा

40 वर्षीय व्यक्तीकडून लोकलमध्ये वकिल महिलेचा विनयभंग, पोलिसांत गुन्हा दाखल

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची खोटी सही दाखवून निवृत्त महिला कर्मचाऱ्याची 99 लाखांची फसवणूक

ड्रग्स तस्करीला राजाश्रय मिळतोय, तुळजापूर प्रकरणातील आरोपीच्या भाजप प्रवेशावरून सुप्रिया सुळेंचे फडणवीसांना खरमरीत पत्र