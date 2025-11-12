Mumbai News – साफसफाई करताना सेप्टीक टँकमध्ये पडून कामगाराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

सेप्टीक टँकची साफसफाई करताना टाकीत पडून एका कामगाराचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे. मुंबईतील पवई येथील हिरानंदानी रुग्णालयासमोरील राज ग्रँड दोई इमारतीजवळ बुधवारी सकाळी ही घटना घडली. जखमीला उपचारासाठी हिरानंदानी रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे. फुलचंद कुमार असे जखमी कामगाराचे नाव आहे. मृत कामगाराची ओळख पटवण्याचे काम पोलीस करत आहेत.
अल्ट्रा टेक प्रायव्हेट लिमिटेडमधील दोन्ही कामगार सेप्टीक टँक साफ करण्यासाठी नेमले होते. साफसफाई करताना दोघे टँकमध्ये पडले. विषारी वायूमुळे गुदमरून एकाचा मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर अवस्थेत आहे. मुंबई अग्निशमन दलाला तात्काळ माहिती देण्यात आली. पोलीस, रुग्णवाहिका आणि वॉर्ड कर्मचारीही तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली.
दोन्ही कामगारांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यापैकी एकाला मृत घोषित करण्यात आले असून दुसऱ्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. मृत कामगाराची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.