मुंबईकरांनो या वेळेला दिसणार चंद्रग्रहण, Blood Moon साठी रहा तयार

मुंबईत खगोल दर्शनाची पर्वणी रंगणार आहे. रात्रीच्या आकाशात आज एक अनोखे खगोलिय दृश्य रंगणार आहे. कारण मुंबईकरांना दुर्मिळ पूर्ण चंद्रग्रहण पाहण्याची संधी मिळणार आहे, ज्याला सामान्यतः ब्लड मून असे म्हटले जाते. रविवार, 7 सप्टेंबर रोजी चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत गेल्यामुळे तो लालसर दिसेल आणि हे दृश्य मुंबईकरांसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे.
चंद्रग्रहण रात्री 8:57 वाजता (IST) सुरू होईल आणि हळूहळू आपल्या शिखराकडे जाईल. पूर्ण चंद्रग्रहणाचा टप्पा रात्री 11 ते 12:22 या वेळेत दिसणार आहे.
हे आकाशीय दृश्य पाहण्यासाठी कोणत्याही विशेष साधनांची गरज नाही. तरी ज्यांच्याकडे दुर्बीण किंवा दुर्बिणीसारखी उपकरणे आहेत त्यांच्यासाठी हा अनुभव अधिक रोमांचक ठरणार आहे. मुंबईतील अनेक खगोल मंडळं मरीन ड्राइव्ह, जुहू आणि शहरातील मोकळ्या मैदानांवर विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्याची अपेक्षा आहे.
चंद्राच्या लालसर तेजाबरोबरच या ग्रहणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते पेरिजी जवळ घडणार आहे. त्यामुळे चंद्र नेहमीपेक्षा किंचित मोठा दिसेल आणि त्यामुळे मुंबईकरांसाठी हे आकाश दर्शन अधिकच आकर्षक ठरणार आहे.