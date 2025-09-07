मुंबईकरांनो या वेळेला दिसणार चंद्रग्रहण, Blood Moon साठी रहा तयार

सामना ऑनलाईन
|

मुंबईत खगोल दर्शनाची पर्वणी रंगणार आहे. रात्रीच्या आकाशात आज एक अनोखे खगोलिय दृश्य रंगणार आहे. कारण मुंबईकरांना दुर्मिळ पूर्ण चंद्रग्रहण पाहण्याची संधी मिळणार आहे, ज्याला सामान्यतः ब्लड मून असे म्हटले जाते. रविवार, 7 सप्टेंबर रोजी चंद्र पूर्णपणे पृथ्वीच्या सावलीत गेल्यामुळे तो लालसर दिसेल आणि हे दृश्य मुंबईकरांसाठी अविस्मरणीय ठरणार आहे.

चंद्रग्रहण रात्री 8:57 वाजता (IST) सुरू होईल आणि हळूहळू आपल्या शिखराकडे जाईल. पूर्ण चंद्रग्रहणाचा टप्पा रात्री 11 ते 12:22 या वेळेत दिसणार आहे.

हे आकाशीय दृश्य पाहण्यासाठी कोणत्याही विशेष साधनांची गरज नाही. तरी ज्यांच्याकडे दुर्बीण किंवा दुर्बिणीसारखी उपकरणे आहेत त्यांच्यासाठी हा अनुभव अधिक रोमांचक ठरणार आहे. मुंबईतील अनेक खगोल मंडळं मरीन ड्राइव्ह, जुहू आणि शहरातील मोकळ्या मैदानांवर विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्याची अपेक्षा आहे.

चंद्राच्या लालसर तेजाबरोबरच या ग्रहणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते पेरिजी जवळ घडणार आहे. त्यामुळे चंद्र नेहमीपेक्षा किंचित मोठा दिसेल आणि त्यामुळे मुंबईकरांसाठी हे आकाश दर्शन अधिकच आकर्षक ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भरतीमुळे लालबागच्या राजाचे अद्याप विसर्जन नाही; ओहोटी सुरू झाल्यावर विसर्जन होण्याची शक्यता

सोन्या-चांदीत तुफानी तेजी; दिवाळीपर्यंत सोने सव्वा लाखांवर तर चांदी दीड लाखांवर जाणार?

गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस, अरविंद केजरीवाल यांची सभा रद्द

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जाहिरातीसाठी कोट्यवधी रुपये कुठून आले? रोहित पवार यांचा सवाल

यमुना नदी अद्यापही धोक्याच्या पातळीवर; अनेक घरे पाण्याखाली, जनजीवन ठप्प

ते जिंकू शकत नाही, त्यामुळे ते मतचोरी करतात; अरविंद केजरीवाल यांचे भाजपवर टीकास्त्र

मुंबईत गणेश विसर्जनादरम्यान सहा जणांना विजेचा धक्का, एकाचा मृत्यू

उत्तरकाशीमध्ये पुन्हा एकदा अतिवृष्टीचे थैमान; निवासी भागात पाणी शिरले, बचावकार्याला वेग

Thane News – शहापूरमध्ये घडली दुर्दैवी घटना, विसर्जनावेळी 5 तरुण बुडाले; एकाचा मृत्यू, दोघे बेपत्ता तर दोघांना वाचवण्यात यश